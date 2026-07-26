Ana Mena, lejos de Ferran Torres… ¿Y cada vez más cerca de Óscar Casas?

Ana Mena ha decidido poner fin a las especulaciones. Después de semanas protagonizando titulares por los rumores que la relacionaban con Ferran Torres, la cantante malagueña ha roto su silencio y ha respondido con claridad a las preguntas sobre su supuesta relación con el delantero de la Selección Española. Lo ha hecho a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha desmentido que exista algo más que una simple coincidencia entre ambos. Sin embargo, ciertas informaciones han salido a la luz de que, quizás, otra puerta vuelve a abrirse: la de una posible reconciliación con Óscar Casas.

Desde su ruptura con el actor, Ana Mena no ha dejado de estar en el centro de todas las miradas. Aunque ambos siempre llevaron su relación con la máxima discreción, el final de su historia provocó que comenzaran las especulaciones sobre su vida sentimental. Primero fue vinculada con el tenista Carlos Alcaraz, unos rumores que nunca pasaron de ser una anécdota. Poco después, todas las miradas se dirigieron hacia Ferran Torres tras la celebración del Mundial 2026 en Madrid.

Fue durante la gran fiesta organizada en la plaza de Cibeles cuando comenzaron a dispararse los comentarios. Ana Mena compartía escenario con Lola Índigo en uno de los conciertos más esperados de la celebración y muchos usuarios en redes sociales aseguraron haber visto una especial complicidad entre la cantante y el futbolista, autor del gol que dio a España el título frente a Argentina. A ello se sumaron diferentes comentarios de periodistas deportivos e incluso la teoría de que la artista había elegido adrede la camiseta de la Selección con el dorsal 7, el mismo número que luce Ferran Torres.

Después de días de especulaciones, Ana Mena ha querido zanjar la polémica ante las cámaras de Europa Press. Con una sonrisa, negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con el futbolista. «Ay, de verdad. Chicos, había muchísima gente, qué va, por Dios», respondió cuando fue preguntada por la supuesta relación. Sobre la camiseta que tanto dio que hablar, también fue tajante: «Es la que me pusieron», descartando que hubiera cualquier mensaje oculto detrás de su elección.

Sin embargo, mientras Ana Mena apagaba los rumores sobre Ferran Torres, otro nombre volvía a irrumpir en escena. En el programa Fiesta se emitieron unas fotografías de la celebración privada posterior al acto de Cibeles, celebrada en una conocida discoteca madrileña. Según explicaron algunos testigos presentes, la cantante y el futbolista coincidieron durante la noche, aunque no abandonaron el local juntos porque, supuestamente, Ana Mena quería marcharse a casa mientras Ferran prefería continuar la fiesta.

Fue entonces cuando Amor Romeira, colaboradora del programa, sorprendió con una información que volvió a situar a Óscar Casas en el foco mediático. La colaboradora aseguró que la relación entre ambos podría estar viviendo un nuevo capítulo. «Muchos se preguntaban por qué Ana Mena no seguía a Ferran, y es que a Óscar Casas no le hacía mucha gracia esa relación. La información que tengo es que han retomado las conversaciones y hay un acercamiento que puede tornar en una reconciliación», afirmó en directo.

Por el momento, ni Ana Mena ni Óscar Casas han confirmado esas informaciones. Lo único que sí ha querido dejar claro la cantante es que no mantiene ninguna relación con Ferran Torres. Mientras tanto, las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad con el actor continúan alimentando el interés de sus seguidores, a la espera de que alguno de los dos decida pronunciarse.