El inesperado gesto de Óscar Casas con Ana Mena, semanas después de su ruptura

El pasado mes de junio nos presentó una de las noticias más inesperadas de la prensa del corazón, de eso no cabe duda. Pues, tras casi un año y medio juntos, Óscar Casas y Ana Mena decidieron poner punto final a su relación sentimental. Una situación que pilló a todos por sorpresa, pues los jóvenes no paraban de presumir su romance cada vez que podían. Sin embargo, compartir una vida con alguien que trabaja también en el mundo del entretenimiento y el espectáculo es complicado. Y es que compaginar agendas no es fácil.

El hermano menor de Mario Casas se encuentra sumergido en su nuevo proyecto audiovisual. Un trabajo que le requiere horas de rodaje y viajes. Por su parte, la malagueña se encuentra promocionando su nueva era musical. Así pues, necesita viajar constantemente y presentarse en festivales. Situaciones que han terminado en ruptura. El final de una relación que, por lo que se sabe, ha sido en buenos términos. Eso sí, esto no ha impedido que hayan salido a la luz ciertos rumores.

Hace unas semanas, Adriana Dorronsoro contó en el programa Vamos a ver que, aunque no se ha revelado, a sus oídos ha llegado que hubo un motivo de peso más en la ruptura. «Óscar Casas le dijo que se había desenamorado de ella», contó la comunicadora. «Ana, que es muy práctica, ha seguido adelante. Han terminado bien los dos, no hay ningún problema entre ellos. No está derrumbada de estar llorando en su casa, pero esa canción le trae recuerdos y se ha venido abajo», dijo en referencia al tema Lárgate.

Óscar Casas realiza un nuevo movimiento en redes sociales

Aunque ya no estén juntos, el actor ha querido evidenciar que sigue teniendo un trato cordial con Ana Mena. De hecho, se ha podido ver cómo todavía se siguen mutuamente en Instagram. Pero, lejos de quedar aquí, el joven continúa dándole ‘me gusta’ a las publicaciones de su ex novia. Un gesto que nunca pasa desapercibido.

Pero, ¿qué ha hecho recientemente? Pues, el actor ha dado ‘me gusta’ a la publicación de Ana Mena sobre la Selección Española de Fútbol. Y es que la joven compartió un vídeo donde se la puede ver sobre el escenario cantando. Pero, por el pinganillo, le informan que España acababa de marcar un gol en el partido que se encontraba disputando en ese momento. Por ello, la reacción de la cantante fue parar de cantar e informarle a los presentes lo que acababa de suceder. Un divertido momento que se ha viralizado en redes sociales y que, por lo que parece, le ha gustado a Óscar Casas.