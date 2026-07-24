Ana Mena estrena una casa de 1,5 millones a las afueras de Madrid, cerca de la familia de su ex, Óscar Casas

Ana Mena ha dado un importante paso en el plano inmobiliario con la compra de una espectacular casa en Las Rozas (Madrid), una de las zonas residenciales más exclusivas de la Comunidad de Madrid. La artista, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, ha apostado por una vivienda que combina privacidad, naturaleza y comodidad, convirtiéndose en su nuevo refugio cerca de la capital. La adquisición de la propiedad trascendió poco después de conocerse su ruptura con Óscar Casas, ya que la vivienda fue comprada durante su relación.

Una casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid

Aunque no se ha hecho pública la ubicación exacta del inmueble, sí ha trascendido que Ana Mena ha elegido una de las urbanizaciones de lujo de Las Rozas, un municipio que desde hace años se ha convertido en uno de los destinos favoritos de deportistas, empresarios y personajes conocidos que buscan tranquilidad sin alejarse de Madrid.

Entre las urbanizaciones más exclusivas del municipio destacan El Golf, Punta Galea y Molino de la Hoz, todas ellas caracterizadas por sus grandes parcelas, chalés independientes, zonas verdes y seguridad privada. No se ha confirmado cuál de ellas ha elegido la cantante, precisamente para preservar su intimidad.

Jardín, piscina y mucha privacidad

Todo apunta a que la nueva vivienda responde exactamente al estilo de casa que buscaba la cantante. Se trata de un chalet unifamiliar rodeado de vegetación, con jardín privado, piscina y una amplia terraza pensada para disfrutar del exterior durante gran parte del año. Uno de los aspectos más importantes para la artista habría sido la privacidad. Las urbanizaciones de este nivel cuentan con control de acceso y vigilancia, lo que permite a sus residentes disfrutar de un entorno mucho más discreto, alejado del foco mediático.

Además de ofrecer tranquilidad, estas viviendas destacan por sus amplios espacios interiores, parcelas de gran tamaño y una excelente conexión con el centro de Madrid, lo que convierte a Las Rozas en una de las zonas con mayor demanda dentro del mercado inmobiliario de lujo.

Una inversión millonaria

Las viviendas de estas características rara vez bajan del millón de euros, mientras que las propiedades situadas en las urbanizaciones más exclusivas pueden superar con facilidad los tres millones, dependiendo de la parcela y de las prestaciones del inmueble. La compra confirma el buen momento profesional de Ana Mena, que en los últimos años ha consolidado su carrera tanto en España como en el mercado internacional y ha apostado por invertir parte de sus ingresos en patrimonio inmobiliario.

A sólo 15 minutos de la familia Casas

Uno de los detalles que más llamó la atención tras conocerse la compra es que la nueva vivienda se encuentra a unos 15 minutos de Guadarrama, donde reside parte de la familia de Óscar Casas y donde también existen varias propiedades vinculadas a los Casas. Durante su relación, la cantante pasó largas temporadas en esa zona de la sierra madrileña, por lo que conocía perfectamente el entorno antes de decidir establecerse en Las Rozas.

También tiene una casa en Estepona

Además de su vivienda madrileña, Ana Mena es propietaria de una casa en Estepona, su ciudad natal. Se trata de una vivienda de estilo nórdico y minimalista, con espacios muy luminosos y una decoración en tonos neutros. Su rincón favorito es el jardín, donde cultiva un pequeño huerto y varios olivos con los que incluso produce su propio aceite. Un refugio mucho más personal al que regresa siempre que puede para desconectar de los escenarios y disfrutar de la tranquilidad de la Costa del Sol.