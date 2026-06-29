Ana Mena acelera su carrera internacional tras su ruptura con Óscar Casas: «Estará centrada en potenciar su dimensión global»

Pocas veces la vida personal y la profesional avanzan a velocidades tan distintas. Mientras Ana Mena intenta recomponerse tras su reciente ruptura con Óscar Casas y hacer frente a la oleada de especulaciones que han surgido a raíz de unas imágenes junto a Carlos Alcaraz, la artista tiene la mirada puesta en un objetivo muy diferente: consolidar definitivamente su carrera internacional. Mucho antes de que su vida sentimental ocupara portadas, la cantante malagueña ya había puesto en marcha uno de los movimientos más importantes de su trayectoria, un ambicioso plan de expansión global que comenzó a tomar forma el pasado mes de mayo con su incorporación a WK Entertainment, una de las compañías de management más influyentes de la industria musical latina.

La separación de Ana Mena y Óscar Casas ha sido una de las noticias más comentadas de las últimas semanas. A ello se sumó la publicación de unas fotografías de la artista junto a Carlos Alcaraz durante la Reserve Cup de Marbella, unas imágenes que provocaron una cascada de rumores sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, desde el entorno de la cantante han querido desmentir tajantemente cualquier interpretación romántica de ese encuentro. «Es totalmente falso», aseguró a COOL un miembro de su equipo. Fue especialmente clara al explicar el momento emocional que atraviesan tanto Ana como Óscar tras el final de su relación. «Tanto Ana Mena como Óscar se quieren y los dos lo están pasando mal», afirmó. Según explicó, las especulaciones surgidas a raíz de las fotografías han llegado en un momento especialmente sensible para ambos. «Sacar esta noticia en plena ruptura les está afectando».

Miembros de su equipo explicaron además que la presencia de Ana en Marbella no obedecía a ningún encuentro organizado con el tenista. De hecho, fue una escapada planteada precisamente para ayudar a la cantante a desconectar durante unos días. «Fue este fin de semana cuando le dijimos a Ana que fuéramos al torneo para que se despejara la mente», relató a este medio. Según su entorno, Ana Mena y Carlos Alcaraz mantienen una amistad desde hace años y las imágenes publicadas no reflejan nada más allá de esa relación de confianza.

Mientras tanto, lejos de los focos y del ruido generado alrededor de su vida privada, la artista continúa desarrollando una estrategia profesional que llevaba meses preparándose. El pasado 28 de mayo, WK Entertainment anunció oficialmente la incorporación de Ana Mena a su cartera de artistas mediante un acuerdo exclusivo de management global. La alianza supone un paso decisivo en la evolución de una carrera que desde hace años ha dejado de limitarse al mercado español para convertirse en un fenómeno con alcance internacional. Desde WK Entertainment explican a COOL, a través de la información facilitada por la compañía, que esta nueva etapa estará centrada en potenciar la dimensión global de la artista. La empresa será la encargada de coordinar aspectos estratégicos de su carrera, como las giras internacionales, las colaboraciones comerciales, las oportunidades mediáticas y las iniciativas destinadas a fortalecer su presencia en nuevos mercados.

La operación tiene una relevancia especial dentro de la industria musical. Fundada por Walter Kolm, WK Entertainment se ha consolidado como una de las empresas de representación artística más importantes del mercado latino, con oficinas en Miami, España, México y Brasil. Su cartera incluye algunos de los nombres más relevantes de la música actual, entre ellos Emilia, Morat, Carlos Vives, Prince Royce, Wisin, Xavi o Lasso. La incorporación de Ana Mena a esta estructura es interpretada por numerosos profesionales del sector como una apuesta clara por acelerar su posicionamiento internacional.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a Ana a la familia de WK Entertainment. Ana es un talento extraordinario con un atractivo global único y estamos deseando acompañarla en el próximo capítulo de su carrera», señaló Walter Kolm tras anunciarse el acuerdo. En términos similares se expresó José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia y Portugal, quien destacó el carisma, la autenticidad y la capacidad de conexión de la cantante como algunos de los factores que explican su éxito dentro y fuera de España.

La confianza depositada en Ana Mena no es fruto de la casualidad. A sus 29 años, la artista se ha convertido en una de las figuras más sólidas y versátiles del panorama musical europeo. Su capacidad para desenvolverse con naturalidad entre distintos mercados la ha llevado a conquistar tanto al público español como al italiano, donde su popularidad alcanza niveles poco habituales para una artista extranjera. A ello se suma una creciente presencia en Latinoamérica, territorio clave para los próximos pasos de su carrera.

Los números respaldan esa posición privilegiada. Ana Mena acumula más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify y supera los 1.200 millones de reproducciones en plataformas digitales. Éxitos como Música Ligera, Las 12 o Madrid City la han convertido en una de las voces imprescindibles del pop en español de los últimos años, mientras que reconocimientos como los LOS40 Music Awards o el número uno alcanzado por Bellodrama confirman la solidez de su proyecto artístico.

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Su expansión internacional tampoco ha dejado de crecer. En los últimos años ha protagonizado giras multitudinarias, ha colaborado con algunos de los artistas más importantes del panorama latino y ha firmado hitos históricos como convertirse en la primera artista femenina latina en encabezar el prestigioso festival A-Nation de Tokio. Más recientemente, recibió la Medalla de Andalucía en la categoría de Cultura y Patrimonio, un reconocimiento a su contribución artística y a su proyección como embajadora cultural española. Por todo ello, la alianza con WK Entertainment no representa un simple cambio de management, sino la confirmación de un plan que Ana Mena ya tenía en marcha mucho antes de que su ruptura con Óscar Casas se convirtiera en noticia. Mientras la atención pública sigue centrada en su vida sentimental, la cantante parece decidida a responder desde el terreno que mejor conoce: el profesional. Y todo indica que los próximos meses estarán marcados por una estrategia diseñada para llevar su carrera mucho más allá de las fronteras españolas.