Qué fue de ‘El Dioni’, el famoso ladrón que robó 300 millones de pesetas y que ahora quiere ser alcalde

Dionisio Rodríguez Martínez, más conocido como El Dioni, saltó a la fama en 1989 tras robar un furgón blindado cargado con casi 300 millones de pesetas. Después huyó a Brasil con un pasaporte falso, donde estuvo en prisión preventiva hasta que en 1990 fue trasladado a España. Aquí, continúo cumpliendo una condena de tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida.

A día de hoy, el madrileño tiene 76 años y ha asegurado que dejó atrás aquella etapa de su vida hace mucho tiempo. De hecho, en una reciente entrevista, ha anunciado su intención de reinventarse y empezar a formar parte del mundo político. Y es que se va a presentar como alcalde a las próximas elecciones municipales de El Molar, en representación de Vox. «Actualmente lo estoy apalabrando y es muy posible que lo logre. La gente me apoya y me conocen desde siempre, porque de ahí era mi madre», explicaba.

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En la misma conversación con El Cierre Digital, el medio encargado de sacar a la luz su intención de convertirse en alcalde, El Dioni ha señalado que «tiene una vida tranquila». «Vivo en un piso en el barrio madrileño de Moratalaz. […] Por la mañana acompaño a mi mujer a hacer la compra y soy el que cocina en mi casa. […] Y por la tarde me cierro en casa y veo la televisión, alguna serie, o salgo a dar una vuelta», contaba. Añadía que disfrutaba mucho de estar al lado de su familia y que uno de sus pasatiempos favoritos era jugar a la petanca y cocinar.

En cuanto a su salud se refiere, El Dioni sufrió y superó con éxito un cáncer de garganta en las cuerdas vocales, del que fue operado en el año 2004. Actualmente, ha confesado que mentalmente y físicamente se encuentra como si tuviera 45 años, algo que le permite disfrutar de la vida y de todo aquello que le apasiona. Aun así, también señala que ha notado ciertas limitaciones a la hora de correr o saltar, algo que ya no puede hacer como antes. De aquí a cinco años, considera que estará más o menos igual, a no ser que sea diagnosticado por una enfermedad como el alzhéimer.

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Hace unos años, en una entrevista concedida a Pronto, El Dioni también habló sin tapujos sobre el dinero que robó en aquel furgón blindado, del cual aseguró que ya no le queda nada. «No tengo ni un euro de lo robado. Vivo de mi pensión de jubilación de 700€. Ya no canto ni hago bolos», sentenció. Cabe destacar que en abril de 2016 fue la última vez que fue concursante oficial de un reality, concretamente de Supervivientes, donde se convirtió en el primer expulsado tras 21 días de convivencia. Ahora, diez años después, la televisión tampoco forma parte de su día a día, y parece que la política es el mundo al que quiere dedicarse.