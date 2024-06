La drástica decisión de ‘El Dioni’ tras acabar en la ruina: «Me entran ganas de…»

Ha sucedido lo inevitable. En el universo mediático, algunos nombres trascienden en el tiempo y se convierten en leyenda. Uno de esos casos es el de Dionisio Rodríguez Martín, conocido popularmente como ‘El Dioni’. Este personaje saltó a la fama en la década de los 80 por un audaz robo que le convirtió en uno de los rostros más buscados. Después de solucionar sus problemas legales se posicionó como una estrella televisiva y llegó a participar en varios concursos de Telecinco. Sin embargo, tras décadas de altibajos, hoy se enfrenta a un presente complicado, por eso ha tomado una decisión: hablar y contarlo todo.

Corría el año 1989 cuando El Dioni se convirtió en el protagonista de un suceso que dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva de España. El robo de un furgón que transportaba millones de pesetas lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Su rostro apareció en todos los medios e incluso su nombre sonó en la prensa extranjera porque estaba en búsqueda y captura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Dioni (@el_dioni_oficial)

La justicia logró atraparle y fue condenado a prisión. Cumplió su condena tras las rejas, pero su historia no terminaría ahí. Tras su liberación, resurgió de entre las sombras y se reinventó como personaje público. Apareció en programas de televisión, participó en eventos públicos y hasta se lanzó como candidato político en alguna ocasión.

Las nuevas declaraciones de El Dioni

El protagonista de nuestra noticia robó 298 millones de pesetas, más de 1,7 millones de euros, pero asegura que ya no le queda nada y que está en la ruina, por eso ha decidido dar un paso adelante. «No tengo ni un euro de lo robado. Vivo de mi pensión de jubilación de 700 euros. Ya no canto ni hago bolos. No ando bien de dinero y me agobian las deudas. El dinero desapareció. Yo me quedé muy poco porque me traicionaron».

Como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama es efímera y la fortuna puede ser esquiva. En los últimos años, Dionisio ha ido desapareciendo poco a poco de los medios. Ya no es el centro de atención y su presencia en la televisión se ha vuelto cada vez más escasa. Pero lo que es más preocupante, según sus propias declaraciones, es que ha caído en la ruina económica.

Insiste en que está indignado con el sistema político, por eso afirma: «Con la golfería que hay en este país, empezando por las altas esferas, lo mío se queda en una anécdota. Me entran ganas de robar otro furgón. No tengo remordimientos de conciencia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Dioni (@el_dioni_oficial)

Durante su última entrevista, se ha sincerado y ha desvelado detalles íntimos sobre su situación actual. Vive con apenas lo justo y las cuentas no le salen. Su única fuente de ingresos es una modesta pensión que apenas le alcanza para subsistir.

El delicado futuro de Dionisio

¿Qué le depara el futuro a El Dioni? Esa es la pregunta que ronda en la mente de muchos de sus seguidores. Algunos esperan que este capítulo oscuro sea solo una etapa pasajera y que el carismático ex ladrón logre salir adelante. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que su destino está sellado.

La historia de El Dioni es un recordatorio de que la fama y la fortuna pueden ser tan efímeras como fugaces. Pasó de ser un potente famoso a caer en la ruina económica, enfrentándose a una realidad dura y desalentadora. Pero como en todo buen relato, aún queda por escribir el último capítulo. El Dioni puede sorprendernos una vez más y renacer de sus propias cenizas. Solo el tiempo dirá qué deparará el destino para este personaje que, por un breve momento, fue el centro de todas las miradas.

Mientras tanto, no podemos perder de vista sus últimas declaraciones, donde asegura que no está arrepentido de ninguna de sus decisiones. Estas palabras han indignado a mucha gente, pero su situación es tan crítica que le da igual causar rechazo en la sociedad.

No obstante, promete que en la actualidad no toma decisiones impulsivas. «Ahora lo veo con otra perspectiva, entonces era muy joven y tenía unos impulsos, mientras que ahora calibro mucho más los pasos que voy a dar». Esto quiere decir que se lo ha pensado dos veces a la hora de romper su silencio después de estar un tiempo apartado de los medios.