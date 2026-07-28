Crys Dyaz, entrenadora de Vicky Martín Berrocal, avisa: «Las calorías de los ‘snacks’ también cuentan»

Hay quien piensa que el verdadero peligro para la dieta está únicamente en las comidas principales, mientras que todo lo que se picotea entre desayuno, comida y cena apenas tiene importancia. Sin embargo, esa idea está muy alejada de la realidad. La entrenadora personal y fisioterapeuta Crys Dyaz, conocida por trabajar con rostros como Vicky Martín Berrocal, insiste en que esos pequeños bocados que muchas veces pasan desapercibidos también forman parte del cómputo diario de calorías y pueden marcar la diferencia entre mantener una alimentación equilibrada o consumir mucha más energía de la que realmente necesitamos. Su mensaje, lejos de demonizar los snacks, pone el foco en aprender a elegirlos mejor y en entender que comer de forma saludable no consiste en prohibirse alimentos, sino en encontrar el equilibrio.

El picoteo no es el enemigo, pero sí puede convertirse en un problema

Comer entre horas no tiene por qué ser un hábito negativo. De hecho, para muchas personas supone una herramienta útil para controlar el hambre, mantener la energía durante la jornada o evitar llegar con demasiada ansiedad a las comidas principales. El problema aparece cuando esos tentempiés se eligen sin prestar atención a su calidad nutricional o a la cantidad que se consume.

Según explica Crys Dyaz, las calorías ingeridas entre comidas «también cuentan». Una afirmación sencilla, pero que desmonta una de las creencias más extendidas sobre la alimentación. Es habitual pensar que un puñado de galletas, unas patatas fritas o varios dulces consumidos casi de manera automática apenas tienen impacto, cuando en realidad pueden sumar varios cientos de calorías al final del día.

La clave, por tanto, no está en eliminar los snacks, sino en hacer que estos aporten nutrientes de calidad y ayuden realmente a saciar.

Qué opciones recomienda para comer entre horas

Frente a los ultraprocesados ricos en azúcares, grasas poco saludables y sal, la entrenadora apuesta por alternativas sencillas que pueden prepararse en casa o llevar fácilmente al trabajo.

Entre sus propuestas destacan el yogur natural acompañado de fruta, un puñado de frutos secos en cantidades moderadas, fruta fresca, tostadas con ingredientes saludables o recetas caseras elaboradas con alimentos reales. También defiende los snacks ricos en proteínas cuando se adaptan a las necesidades de cada persona, especialmente tras el entrenamiento.

La idea es que estos alimentos no sólo aporten energía, sino que también ayuden a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo y eviten la necesidad de seguir picando pocos minutos después.

La importancia de mirar más allá de las calorías

Aunque recuerda que toda ingesta suma dentro del balance energético diario, Crys Dyaz también insiste en que no conviene obsesionarse únicamente con las calorías. La calidad de los alimentos es igual de importante.

No es lo mismo consumir 200 calorías procedentes de bollería industrial que obtener esa misma cantidad a través de un yogur natural con fruta y frutos secos. El efecto sobre la saciedad, el aporte de vitaminas, minerales, fibra o proteínas y la respuesta del organismo son completamente diferentes.

Por eso, uno de sus mensajes más repetidos es que una alimentación saludable debe construirse sobre alimentos frescos y una dieta mediterránea equilibrada, sin caer en restricciones extremas ni en la demonización de determinados productos.