Los expertos explican por qué no deberíamos comer sandía sola y el alimento que debe acompañarla para absorber los nutrientes

La sandía es una de las frutas más consumidas durante el verano. Gracias a su alto contenido en agua (cerca de un 95%), es la favorita de millones de personas cuando suben las temperaturas. Sin embargo, aunque se trata de un alimento saludable, los nutricionistas advierten de que consumirla sola no siempre es la mejor opción, especialmente cuando se busca mantener estables los niveles de azúcar en sangre o prolongar la sensación de saciedad.

Esto no quiere decir que comer sandía sola sea perjudicial; lo que señalan los nutricionistas es que combinarla con determinados alimentos puede mejorar la forma en la que el organismo procesa sus azúcares naturales y favorecer una absorción más gradual de sus nutrientes. Entre todas las alternativas, hay un alimento que destaca por encima del resto: las semillas de chía. Gracias a su elevado contenido en fibra, proteínas y grasas saludables, ayudan a ralentizar la digestión de los hidratos de carbono presentes en la fruta y aportan beneficios adicionales para la salud digestiva y cardiovascular.

¿Por qué no deberías comer la sandía sola?

«La sandía es muy apreciada por ser refrescante y rica en agua y sales. En concreto, es la fruta que mayor cantidad de agua contiene (95% de su peso), por lo que tiene un bajo contenido energético y, en general, pocos nutrientes, aunque contiene cantidades apreciables de diversas vitaminas y minerales. Lo más destacable en su composición es su contenido en carotenoides sin actividad provitamínica (luteína y licopeno), entre los que destaca el licopeno, ya que se encuentra en una elevada cantidad, siendo este alimento una de las principales fuentes dietéticas de este fitoquímico (2.454 µg/100 g de porción comestible)», detalla la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

El principal motivo por el que los nutricionistas no recomiendan comer la sandía sola está relacionado con la velocidad con la que el organismo digiere esta fruta. Al contener una gran cantidad de agua y relativamente poca fibra, sus azúcares naturales se absorben con rapidez; esto provoca que la glucosa llegue antes al torrente sanguíneo, generando un aumento más rápido de los niveles de azúcar.En personas sanas este efecto carece de importancia, pero quienes padecen diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina deben buscar la forma de reducir esa velocidad de absorción.

Aquí entran en juego la semillas de chía, que destacan por ser una fuente rica en fibra (soluble e insoluble), ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, proteínas, magnesio, calcio, antioxidantes y fósforo.

Cuando entran en contacto con líquidos forman una especie de gel natural gracias a su alto contenido en fibra soluble. Ese gel ralentiza el vaciado del estómago y hace que la digestión sea más lenta. Si se consumen junto con la sandía, ayudan a que los azúcares de la fruta se absorban de forma más progresiva, evitando subidas bruscas de glucosa y proporcionando una sensación de saciedad más prolongada.

Los nutricionistas insisten en que este consejo no debe interpretarse como una prohibición; comer sandía sola continúa siendo una opción saludable para la gran mayoría de las personas. Ahora bien, aunque la chía es una de las opciones más recomendadas, no es la única. Otros alimentos que pueden complementar perfectamente la sandía son: yogur natural o yogur griego sin azúcar, queso fresco, requesón, frutos secos, semillas de lino y semillas de calabaza. Todos ellos aportan proteínas o grasas saludables que ralentizan la digestión y hacen que la fruta resulte más saciante.

Cómo incorporar la chía

#healthydrink #healthydrinks #antiinflammatorydiet #chiaseeds ♬ Contigo – Los Panchos @mayrapalacios1 Día 1 – Serie Bebidas Antiinflamatorias ✨ Bebida de Sandía, Chía & Menta ✨ ⸻ 📝 Ingredientes • ½ vaso de agua con 2 cucharadas de chía previamente hidratadas (mínimo 30 minutos, mientras más tiempo mejor) • 1 vaso de sandía 🍉 picada en cuadritos • Unas hojas de menta fresca 🌿 ⸻ 👩‍🍳 Preparación 1. Hidrata la chía en medio vaso de agua por al menos 30 minutos. 2. Coloca en la licuadora la sandía, la chía hidratada y las hojas de menta. 3. Licúa todo hasta obtener una bebida suave y homogénea. 4. Sirve y disfruta bien fresquita. ⸻ 🌱 Recomendación Esta bebida es antioxidante, hidratante y antiinflamatoria gracias al licopeno de la sandía, el omega-3 y fibra de la chía y las propiedades digestivas de la menta. 👉 Te recomiendo tomarla en ayunas por 2 semanas seguidas para aprovechar al máximo sus beneficios. #creatorsearchinsights

Para preparar esta bebida sólo necesitas medio vaso de agua con dos cucharadas de semillas de chía previamente hidratadas durante al menos 30 minutos (aunque cuanto más tiempo permanezcan en remojo, mejor será su textura), un vaso de sandía cortada en dados y unas hojas de menta fresca.

Una vez hidratada la chía, introduce en la batidora la sandía, las semillas junto con el agua de remojo y la menta. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y sírvela bien fría para disfrutar de una bebida refrescante e ideal para los días de calor.