Este perfume gana el premio alemán de perfumería 2026

El mundo de la perfumería de autor celebra cada año algunas de las creaciones más innovadoras del mercado, y en 2026 una fragancia ha conseguido captar toda la atención. Se trata de «Choose Happiness», de la firma alemana Emil Élise, un perfume unisex que ha sido reconocido con uno de los mayores galardones de la industria gracias a su combinación de notas florales, frutales y ambaradas, y ha ganado el premio alemán de perfumería 2026. Su propuesta apuesta por transmitir optimismo y elegancia, convirtiéndose en una de las fragancias nicho más comentadas del momento para quienes buscan un aroma diferente y con personalidad.

El reconocimiento obtenido en los Duftstars, conocidos como los Premios Alemanes de Perfumería, confirma la creciente relevancia de Emil Élise dentro del sector de las fragancias de lujo. La composición, creada por la perfumista Amandine Galliano, combina ingredientes luminosos con un fondo cálido que pretende evocar la sensación de un día de verano lleno de energía positiva. Además de destacar por su originalidad, el perfume ha despertado interés por su carácter versátil, pensado tanto para hombres como para mujeres. Su equilibrio entre frescura, dulzura y profundidad lo convierte en una opción adecuada para el día a día, aunque también puede acompañar ocasiones especiales gracias a su notable duración y evolución sobre la piel.

Duftstars 2026: premio alemán de perfumería 2026

Elle Alemania destaca que el German Fragrance Award Duftstars está considerado como uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria perfumera alemana. Cada año, la Fragrance Foundation Germany distingue aquellas creaciones que destacan por su creatividad, innovación y excelencia artesanal.

En la edición de 2026, «Choose Happiness» se impuso en la categoría de perfumería de lujo. El premio supone un importante impulso para Emil Élise, una firma relativamente joven que apuesta por perfumes con identidad propia y composiciones alejadas de las tendencias más comerciales.

¿Cómo es el perfume «Choose Happiness» de Emil Élise?

La propuesta olfativa diseñada por Amandine Galliano busca transmitir una sensación de felicidad desde la primera pulverización. Según la marca, la inspiración es un luminoso día de verano, donde la frescura inicial evoluciona hacia un corazón floral y termina con una base cálida y envolvente.

«El resultado es un perfume que combina ligereza con profundidad, manteniendo una personalidad marcada sin resultar excesivamente intenso. Esa dualidad ha sido uno de los aspectos más valorados por el jurado del certamen alemán», mencionan.

¿Qué notas olfativas hacen especial a la fragancia que ha ganado el premio alemán de perfumería?

Uno de los principales atractivos de «Choose Happiness» es la riqueza de su pirámide olfativa. Según Esteticly, las notas de salida reúnen lichi, bergamota, pera, peonía y brote de grosella negra. «Esta combinación aporta una apertura fresca, afrutada y ligeramente chispeante que genera una primera impresión luminosa», comentan.

En el corazón aparecen la rosa, la siempreviva, el incienso, el hibisco y un delicado acorde de cuero. Estos ingredientes añaden sofisticación y profundidad, equilibrando el frescor inicial con matices florales y ligeramente especiados.

Finalmente, las notas de fondo están compuestas por vainilla, ámbar, maderas y almizcle. Esta base proporciona una sensación cálida, cremosa y duradera que permanece sobre la piel durante horas.

Un perfume unisex pensado para el uso diario

Según la información de Emil Élise, «Choose Happiness» está concebido como una fragancia unisex capaz de adaptarse a diferentes estilos y momentos. Su perfil aromático hace que pueda utilizarse tanto en la oficina como durante un paseo, una comida con amigos o una ocasión más especial.

Los acordes florales, combinados con una base amaderada y almizclada, consiguen un equilibrio que resulta atractivo para personas con gustos muy diversos. Precisamente esa versatilidad ha contribuido a que el perfume se haya convertido en uno de los lanzamientos más destacados de la perfumería nicho europea.

¿Cómo aplicar el perfume para que dure más tiempo?

Además de la calidad de la composición, la duración de cualquier fragancia depende en gran medida de la forma de aplicarla. Los especialistas recomiendan pulverizar entre dos y cuatro aplicaciones directamente sobre la piel desde una distancia aproximada de 15 a 20 centímetros. La temperatura corporal favorece el desarrollo progresivo de las diferentes notas aromáticas.

Las zonas más adecuadas son los puntos de pulso, como el interior de las muñecas, el cuello, detrás de las orejas o la clavícula. Estas áreas desprenden más calor y permiten que el perfume evolucione de manera más uniforme.

Otro consejo consiste en aplicar la fragancia justo después de la ducha, cuando los poros permanecen abiertos y facilitan una mejor fijación.

¿Qué errores conviene evitar al usar un perfume?

Existen algunos hábitos que pueden reducir la duración de una fragancia incluso cuando se trata de perfumes de alta calidad.

Uno de los errores más frecuentes es frotar las muñecas después de aplicar el perfume. Este gesto altera parte de las moléculas aromáticas y modifica la evolución natural de la composición.