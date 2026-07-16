Los expertos coinciden: el simple gesto que arruina tu perfume y hace que su olor desaparezca a los pocos minutos de echártelo

Aplicarse perfume es un gesto cotidiano que forma parte de la rutina de muchas personas, pero no siempre se realiza de la manera adecuada. Aunque elegir una fragancia que se adapte a la personalidad y a la ocasión es importante, la forma en la que se aplica influye directamente en su intensidad, duración y evolución sobre la piel. De hecho, pequeños hábitos aparentemente inofensivos pueden hacer que el aroma desaparezca antes de tiempo o que no se perciban correctamente todas las notas de la fragancia.

Uno de los errores más habituales es pensar que aplicar una mayor cantidad de perfume garantiza una mayor duración. Sin embargo, factores como la hidratación de la piel, las zonas donde se pulveriza la fragancia o incluso la forma de almacenarla tienen un impacto mucho mayor en su rendimiento. Por esto el simple gesto que arruina tu perfume debe tenerse en cuenta.

Cuál es el simple gesto que arruina tu perfume

También es frecuente frotar las muñecas después de aplicar el perfume, pulverizarlo sobre ropa delicada o utilizarlo inmediatamente después de una ducha sin secarse completamente. En Tupi Fm explican que «La fricción calienta la piel, altera las notas más delicadas y hace que la fragancia pierda su encanto rápidamente». Conocer la forma correcta de aplicarlo no solo ayuda a prolongar su aroma durante horas, sino que también permite disfrutar de todas las características olfativas que el perfumista diseñó para cada fragancia.

Las formas más recomendadas de ponerse perfume

Aplicarlo sobre la piel limpia e hidratada

La piel hidratada retiene mejor las moléculas aromáticas, permitiendo que la fragancia permanezca durante más tiempo. Utilizar una crema corporal sin perfume antes de aplicarlo puede mejorar notablemente su duración. «La piel hidratada y la aplicación en los puntos de pulso favorecen una fragancia más equilibrada y duradera», aseguran en Tupi Fm.

Pulverizar en los puntos de pulso

Las zonas donde la temperatura corporal es ligeramente superior favorecen la difusión del aroma. Muñecas, cuello, detrás de las orejas, clavículas, parte interna de los codos y detrás de las rodillas son los lugares más recomendados.

Mantener una distancia adecuada

Lo ideal es pulverizar el perfume a unos 15 o 20 centímetros de la piel para conseguir una distribución uniforme sin concentrar demasiado producto en un solo punto.

Aplicarlo después de la ducha

Una vez que la piel esté completamente seca, los poros aún permanecen ligeramente abiertos, lo que favorece una mejor fijación de la fragancia.

Utilizar una cantidad moderada

Entre dos y cuatro pulverizaciones suelen ser suficientes para disfrutar del perfume sin que resulte excesivamente intenso.

Elegir la concentración adecuada

Un perfume, un eau de parfum o un eau de toilette tienen distintas concentraciones de aceites esenciales, por lo que su duración y la cantidad necesaria también varían.

Errores más comunes al aplicarse perfume

Frotar las muñecas después de pulverizar el perfume. Este gesto rompe parte de las moléculas aromáticas y altera la evolución natural de las notas de salida, corazón y fondo.

Aplicar demasiado producto. Un exceso de perfume puede resultar invasivo y no implica necesariamente que el aroma dure más tiempo.

Pulverizar únicamente la ropa. Aunque algunos tejidos conservan bien la fragancia, otros pueden mancharse o alterar el olor original del perfume.

Guardar el perfume en el baño. Los cambios de temperatura, la humedad y la exposición constante al vapor pueden deteriorar la composición de la fragancia.

Exponer el frasco al sol. La luz directa y el calor aceleran la oxidación de los ingredientes, modificando el aroma con el paso del tiempo.

Mezclar varias fragancias sin planificación. La combinación de perfumes diferentes puede generar aromas poco equilibrados y ocultar las notas originales de cada uno.

Aplicarlo justo antes de vestirse con prendas delicadas. Algunos perfumes contienen componentes que pueden dejar manchas, especialmente en tejidos claros o de seda.

Hábitos y consejos para que el perfume dure más

Hidrata la piel diariamente, ya que una piel bien cuidada ayuda a fijar mejor la fragancia.

Aplica una crema corporal neutra antes del perfume para potenciar su duración sin alterar el aroma.

Conserva el frasco en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, preferiblemente dentro de su caja original.

Evita los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar la calidad del perfume con el tiempo.

Replica la fragancia solo cuando sea necesario, especialmente si utilizas un eau de toilette, cuya duración suele ser menor que la de un eau de parfum.

Utiliza productos de la misma línea, como gel de ducha o loción corporal, para crear capas de aroma y prolongar la fijación.

Adapta el perfume a la estación del año. Las fragancias frescas suelen funcionar mejor en verano, mientras que las más intensas y cálidas destacan durante los meses fríos.

Escoge la cantidad según la ocasión. Para el día a día bastan pocas pulverizaciones, mientras que para eventos nocturnos puede ser suficiente reforzar ligeramente la aplicación sin excederse.