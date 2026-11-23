La historia de Bvlgari no se entiende sin la figura de Paolo Bulgari, uno de los grandes nombres de la alta joyería internacional y el responsable de impulsar una estética que rompió con buena parte de los códigos tradicionales del sector. Nieto del fundador de la firma romana, dedicó su vida a las piedras preciosas, el oro y las creaciones de grandes volúmenes, hasta convertir el apellido familiar en un símbolo reconocido en todo el mundo. Fallecido el pasado 21 de noviembre de 2026, a los 89 años, deja tras de sí un legado que va mucho más allá de las joyas: una trayectoria empresarial, una fortuna millonaria y un importante compromiso con la conservación del patrimonio cultural italiano.

De una empresa familiar a conquistar el mundo

Paolo Bulgari nació en 1937 y creció vinculado a una de las sagas más importantes de la joyería italiana. Su abuelo, Sotirio Bulgari, había fundado el negocio familiar, que con el paso de las generaciones terminaría convirtiéndose en una de las casas de lujo más reconocidas del planeta. Sin embargo, fue Paolo quien contribuyó decisivamente a darle una nueva dimensión internacional.

En 1960 se incorporó a la compañía junto a su padre, Giorgio, y comenzó a desarrollar un profundo conocimiento de las piedras preciosas. Su formación como gemólogo y su particular sensibilidad estética pronto lo diferenciaron dentro del sector. Frente a la sobriedad de otras grandes casas de joyería, apostó por diseños más atrevidos, combinaciones cromáticas intensas y piezas con una personalidad muy marcada.

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Durante las décadas de los sesenta y setenta, su influencia resultó fundamental para definir la identidad de Bvlgari. El oro amarillo, las piedras de colores, las tallas cabujón y los volúmenes generosos se convirtieron en algunas de las señas de identidad de la firma. También recuperó elementos de la Antigüedad clásica, como las monedas griegas y romanas, que incorporó a sus diseños para conectar la historia con la joyería contemporánea.

La expansión internacional de Bvlgari

Junto a sus hermanos Gianni y Nicola, Paolo protagonizó una de las etapas más importantes en el crecimiento de la empresa. Durante los años setenta y ochenta, Bvlgari comenzó a expandirse por algunas de las principales capitales internacionales, con la apertura de boutiques en ciudades como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo.

La compañía también amplió sus horizontes comerciales. Aunque la alta joyería continuaba siendo su principal seña de identidad, la firma empezó a desarrollar nuevas líneas de negocio relacionadas con la relojería, la perfumería y los complementos.

En 1984, Paolo asumió la presidencia de Bvlgari, desde donde continuó impulsando su crecimiento y consolidación internacional. Su objetivo era mantener las raíces romanas de la casa, pero adaptarlas a un mercado cada vez más globalizado y competitivo.

Uno de los capítulos más importantes de esta trayectoria llegó en 2011, cuando Paolo y su hermano Nicola participaron en la venta de la compañía al conglomerado francés LVMH. La operación, valorada en 5.200 millones de dólares entre efectivo y acciones, permitió a Bvlgari integrarse en uno de los mayores grupos de lujo del mundo.

Elizabeth Taylor y las joyas más extraordinarias

La personalidad creativa de Paolo Bulgari quedó reflejada en algunas de las colecciones más emblemáticas de la firma. Entre ellas destacan Serpenti y Monete, dos líneas que representan a la perfección su particular manera de entender la joyería.

Serpenti convirtió a la serpiente en uno de los grandes símbolos de Bvlgari. Sus diseños, presentes en pulseras, relojes y collares, destacan por sus formas sinuosas y por la combinación de oro y piedras preciosas. Monete, por su parte, recuperó monedas antiguas griegas y romanas para incorporarlas a anillos, collares y brazaletes.

Aquella estética conquistó a grandes personalidades internacionales, entre ellas Elizabeth Taylor, una de las clientas más conocidas de la casa. La actriz mantuvo una estrecha relación con Bvlgari y reunió algunas de sus creaciones más extraordinarias.

Entre las piezas más valiosas que pasaron por sus manos se encuentra un broche colgante con una esmeralda colombiana de 23,46 quilates y diamantes, vendido por cerca de seis millones de euros. También destaca el collar de 16 esmeraldas y diamantes que Richard Burton le regaló en 1964, cuya venta superó igualmente los seis millones de euros.

A estas joyas se suman un collar de zafiros azules y diamantes de 118,35 quilates, valorado en aproximadamente 2,9 millones de euros, y un espectacular collar Serpenti de esmeralda perteneciente a la colección Magnifica, que alcanzó más de cuatro millones de euros. En conjunto, cuatro de las piezas de Taylor llegaron a sumar cerca de 20 millones de euros en sus respectivas ventas.

Una fortuna de 1.700 millones de euros y su compromiso con Italia

El éxito empresarial de Paolo Bulgari también se tradujo en una considerable fortuna personal. Según las estimaciones de Forbes USA, el joyero contaba con un patrimonio de 1.700 millones de euros en el momento de su fallecimiento. Una riqueza vinculada principalmente a su trayectoria en el negocio familiar y a la participación que conservó en el grupo después de su venta a LVMH en 2011.

Pero su actividad no se limitó al universo de las piedras preciosas. A lo largo de su vida, Bulgari también destacó por su compromiso con la conservación del patrimonio artístico y cultural italiano. A través de diferentes iniciativas de mecenazgo, impulsó proyectos destinados a restaurar y preservar algunos de los espacios históricos más importantes del país.

Entre ellos figuran la recuperación de la escalinata de la Plaza de España, el área arqueológica de Largo di Torre Argentina y los mosaicos de las Termas de Caracalla, en Roma. También participó en iniciativas como la iluminación del Ara Pacis y la restauración de la Scala d’Oro de Venecia.

Una labor de protección cultural que continúa a través de la Fondazione Bvlgari y que refleja otra de las grandes facetas del empresario: su interés por preservar la historia y la belleza de Italia, el mismo legado artístico que durante décadas inspiró las creaciones de la casa familiar.