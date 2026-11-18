La historia de algunas obras de arte va mucho más allá de su autor y de su valor en el mercado. Es el caso de Castaños en flor, una pintura de Vincent van Gogh realizada en 1890 que Sotheby’s subasta hoy miércoles, 18 de noviembre, en Nueva York, con una valoración de 180 millones de dólares (unos 163 millones de euros). La obra ha estado en el centro de una disputa entre sus actuales propietarios, los herederos de una familia argentina, y los descendientes de su antiguo dueño, el editor judío alemán Samuel Fischer, que reclamaban que se paralizara la venta al considerar que el cuadro tuvo que ser vendido en 1936 como consecuencia de la persecución nazi. Finalmente, ambas familias han alcanzado un acuerdo que permitirá que la subasta siga adelante, aunque sus condiciones económicas no se han hecho públicas.

Un Van Gogh de 1890 marcado por la historia

Castaños en flor (conocido internacionalmente como Châtaigniers en fleurs) es una de las obras que Vincent van Gogh pintó durante los últimos meses de su vida. El artista neerlandés la realizó en mayo de 1890, cuando se encontraba en Auvers-sur-Oise, Francia, después de abandonar el asilo psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Se trata de una etapa especialmente importante de su producción, en la que el paisaje adquirió un protagonismo fundamental.

La pintura forma parte de una colección de arte impresionista y posimpresionista reunida durante décadas por el matrimonio argentino formado por Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier. Ambos adquirieron la obra en 1975 y la conservaron durante más de medio siglo. Tras su fallecimiento, sus hijos han iniciado el proceso de venta de las piezas que integran esta importante colección, entre las que también figuran trabajos de artistas como Cézanne, Monet, Renoir, Degas y Paul Gauguin.

La valoración de 180 millones de dólares convierte a Castaños en flor en una de las piezas más destacadas de la subasta y en una posible venta histórica para la obra de Van Gogh.

La familia Fischer reclamó la obra por su pasado nazi

El conflicto comenzó cuando los descendientes de Samuel Fischer solicitaron a Sotheby’s que retirase el cuadro de la subasta. Fischer fue un importante editor alemán de origen judío, fundador de la editorial S. Fischer Verlag, que publicó a autores de la talla de Thomas Mann y Hermann Hesse.

El editor y su familia habían adquirido la pintura en 1909. Sin embargo, con la llegada del régimen nazi y el endurecimiento de las medidas antisemitas en Alemania, sus descendientes se vieron obligados a abandonar el país y trasladarse a Viena. La obra salió de su entorno familiar y terminó siendo vendida en Ámsterdam en 1936.

Precisamente, los herederos cuestionaron las circunstancias en las que se produjo aquella operación. Consideraban que la venta no había sido una decisión libre, sino que estuvo condicionada por la persecución que sufrían los judíos durante el régimen de Adolf Hitler y por las dificultades económicas que esta situación provocaba.

Su abogado en Berlín, Gunnar Schnabel, pidió a Sotheby’s que demostrara que la transacción se había realizado de manera voluntaria y que el precio recibido se correspondía con el valor de mercado de la pintura en aquel momento. La familia defendía que no bastaba con acreditar que existió una compraventa: también era necesario analizar el contexto político y social en el que se produjo.

El precio que recibió la familia en 1936

Uno de los puntos centrales de la reclamación tenía que ver con el importe que se pagó por el cuadro. Según los documentos de los archivos del marchante de arte Paul Cassirer, la pintura fue vendida en junio de 1936 por 68.000 francos suizos, una cantidad que entonces equivalía aproximadamente a 70.000 euros.

Desde Sotheby’s defendieron que se trataba de un precio justo para una obra de Van Gogh en aquella época. La casa de subastas también señaló que el cuadro llevaba depositado en Ámsterdam cerca de tres años antes de que se formalizara la venta, un dato que formaba parte de su investigación sobre la procedencia de la pieza.

Sin embargo, para los descendientes de Fischer, el hecho de que la obra estuviera fuera de Alemania no eliminaba la presión que había sufrido la familia. Su reclamación pretendía esclarecer si sus antepasados habrían vendido el cuadro en aquellas circunstancias de no haber existido la persecución nazi.

Un acuerdo de última hora permite celebrar la subasta

La disputa ha quedado resuelta a pocos días de la venta. Los actuales propietarios y los herederos de la familia Fischer han alcanzado un acuerdo que permitirá que Sotheby’s subaste la pintura según lo previsto. La casa de subastas confirmó que ambas partes habían llegado a una resolución satisfactoria, aunque no ha querido revelar los detalles ni aclarar si los descendientes del antiguo propietario recibirán una compensación económica.

Los herederos de Fischer han expresado su satisfacción por el resultado de las negociaciones y han agradecido la colaboración de Sotheby’s y de la familia Blaquier-Arrieta. El acuerdo también supone un reconocimiento al sufrimiento que padeció su familia durante la época nazi y a la larga búsqueda de reparación impulsada por Gisela Bermann Fischer, nieta de Samuel y Hedwig Fischer, fallecida en 2014.

La familia argentina, por su parte, había defendido que adquirió la pintura legítimamente en 1975 y que la mantuvo en su colección durante décadas sin que se presentaran reclamaciones. Sus miembros también han valorado positivamente el entendimiento alcanzado con los descendientes del anterior propietario.

La operación ha despertado un notable interés en el mercado internacional del arte, tanto por la relevancia de la obra como por las circunstancias que han rodeado su trayectoria.