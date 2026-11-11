Zidane subasta el reloj Cartier que compró con su primer sueldo como futbolista: «Me ha acompañado desde entonces»

Zinedine Zidane ha decidido desprenderse de uno de los objetos más especiales de su vida: el primer reloj de lujo que se compró con su propio dinero cuando comenzaba su carrera profesional en el Girondins de Burdeos. Se trata de un Cartier Pasha que ha conservado durante casi 35 años y que ahora ha salido a subasta en Ginebra con fines benéficos. La pieza, cargada de recuerdos personales y vinculada a los primeros pasos del exfutbolista en la élite, ha despertado el interés de coleccionistas de todo el mundo. Su precio estimado partía de los 9.600 euros, pero la puja ha terminado superando ampliamente las previsiones iniciales.

El Cartier Pasha que Zidane compró con su primer sueldo

Hay relojes que destacan por su diseño, otros por su exclusividad y algunos por la historia que llevan detrás. El Cartier Pasha de Zinedine Zidane reúne estas tres características. El exfutbolista francés ha puesto a la venta una pieza que tiene un significado muy especial para él: fue el primer reloj que se compró con su primer sueldo como profesional, cuando jugaba en el Girondins de Burdeos.

La adquisición se remonta a hace aproximadamente 35 años, mucho antes de que Zidane se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol internacional. En aquella época, el centrocampista comenzaba a abrirse camino en el deporte de élite y decidió invertir parte de sus primeros ingresos en este modelo de Cartier, que ha permanecido en su colección desde entonces.

«Este Cartier Pasha fue el primer reloj que me compré con mi primer sueldo, cuando jugaba en el Burdeos», explicó en un comunicado difundido por Christie’s. También reconoció que desprenderse de él supone una decisión cargada de emoción, precisamente por todo lo que representa en su trayectoria personal.

Cuánto ha costado el reloj de Cartier de Zinedine Zidane

La subasta se celebró el 9 de noviembre de 2026 en Ginebra, dentro de la venta Rare Watches organizada por la casa Christie’s. La estimación inicial situaba su valor entre 10.000 y 20.000 francos suizos, equivalentes aproximadamente a entre 9.600 y 19.100 euros.

Sin embargo, el interés por hacerse con una pieza que perteneció a uno de los futbolistas más reconocidos de la historia hizo que la cifra se disparase. Finalmente, el Cartier Pasha fue adjudicado por 80.000 francos suizos, unos 87.000 euros al cambio del 10 de noviembre, antes de las posibles comisiones de la subasta. El resultado multiplica por cuatro la estimación máxima inicial, que era de 20.000 francos suizos.

Así es el Cartier Pasha que perteneció al exfutbolista

El reloj corresponde al modelo Cartier Pasha Chronograph, referencia 1050, fabricado alrededor de 1990. Presenta una caja redonda de acero inoxidable de 38 milímetros, esfera plateada y movimiento de cuarzo con función de cronógrafo y fecha.

Uno de sus elementos más reconocibles son los pulsadores rematados con cabujones de zafiro, además del brazalete de acero inoxidable que completa su estética deportiva. Un diseño contundente que llamó la atención de Zidane cuando todavía estaba comenzando su trayectoria profesional.

El propio exfutbolista explicó que le gustaba especialmente su forma redonda, que le recordaba a un balón, y el aspecto moderno del brazalete. No era una compra pensada como inversión ni una pieza adquirida para ampliar una colección, sino un capricho personal que terminó acompañándole durante décadas.

De hecho, Zidane ha reconocido que posee entre 15 y 20 relojes, aunque no tiene costumbre de llevar uno todos los días. Su relación con la relojería responde más a sus gustos personales que a una estrategia de coleccionismo. «Para mí, los relojes son obras de arte», ha explicado.

Una subasta solidaria en favor de ELA International

La venta del Cartier tiene también un importante componente solidario. Todo lo recaudado con la pieza se destina a ELA International, una organización que trabaja para apoyar a familias afectadas por enfermedades genéticas raras del sistema nervioso y financiar investigaciones.

La relación de Zidane con esta asociación comenzó en el año 2000, cuando Guy Alba, fundador de la entidad, contactó con él para pedirle colaboración. Desde entonces, el exjugador ha mantenido su compromiso como embajador y colaborador de la causa durante más de 25 años.

La iniciativa forma parte de la segunda edición de Watches for ELA, una subasta que reúne alrededor de una veintena de relojes donados por firmas relojeras y fabricantes independientes. La primera edición, celebrada en 2024, consiguió recaudar 843.000 francos suizos, cerca de 900.000 euros.