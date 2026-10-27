Patek Philippe subasta un exclusivo reloj de oro de 1961 que podría alcanzar los 1,38 millones de euros

Patek Philippe vuelve a situarse en el centro de las miradas del coleccionismo de alta relojería con una pieza extraordinariamente rara que llevaba 65 años en manos de una misma familia. Se trata del Dual Time Ref. 3452/1, un reloj de pulsera creado en 1961 que saldrá a subasta en Christie’s, en Nueva York, el 4 de diciembre de este mismo año, con una estimación de entre 800.000 y 1,6 millones de dólares, aproximadamente entre 690.000 y 1,38 millones de euros. Su diseño de oro blanco y amarillo, sus dos indicadores horarios y su complejo mecanismo lo convierten en una pieza excepcional, tanto por su valor histórico como por su escasez: sólo se conocen siete ejemplares de esta referencia.

Un Patek Philippe del que solo existen siete ejemplares

La historia de este reloj comienza a mediados de la década de 1950, cuando el maestro relojero Louis Cottier desarrolló un mecanismo capaz de mostrar dos husos horarios mediante un único movimiento automático. El proyecto dio lugar a una de las creaciones más singulares de Patek Philippe, una manufactura suiza reconocida por sus complicaciones mecánicas y por la exclusividad de sus piezas.

La referencia 3452 y su variante 3452/1 se fabricaron en cantidades muy limitadas entre 1960 y 1963, después de un prototipo presentado en 1954. En total, se produjeron únicamente siete relojes de estas referencias, cada uno con particularidades propias en el diseño de la esfera, la caja o los acabados.

El ejemplar que protagonizará la próxima subasta destaca, además, por su trayectoria. Fue adquirido en 1961 y ha permanecido durante 65 años en la familia de su propietario original, sin pasar por el mercado público. Su aparición supone una oportunidad excepcional para los coleccionistas interesados en modelos históricos de Patek Philippe.

Una estimación de hasta 1,38 millones de euros

Christie’s ha fijado para el reloj una estimación de entre 800.000 y 1,6 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 690.000 y 1,38 millones de euros. La cifra definitiva dependerá de la puja y no incluye necesariamente las comisiones aplicables al comprador.

No es la primera vez que un Patek Philippe Ref. 3452/1 alcanza una cifra elevada en el mercado de subastas. En 2006, un ejemplar de esta referencia se vendió en Sotheby’s por 240.000 francos suizos, equivalentes entonces a unos 195.800 euros.

Una caja de 39 milímetros y dos esferas para medir el tiempo

Uno de los elementos más llamativos del reloj es su caja de 39 milímetros de diámetro, una dimensión que le proporciona una presencia destacada en la muñeca. Está fabricada en oro y se combina con un brazalete integrado de dos tonos, en oro blanco y amarillo, que refuerza su personalidad estética.

La esfera incorpora dos indicadores horarios independientes, con numerales aplicados y formas geométricas que se distinguen del diseño habitual de otros modelos de la firma. El conjunto se completa con una zona central de acabado texturizado y una caja de líneas escalonadas que aporta profundidad al diseño.

El mecanismo de Louis Cottier, la clave de su exclusividad

La verdadera singularidad del Ref. 3452/1 está en su interior. El relojero Louis Cottier adaptó el calibre automático 27-460 de Patek Philippe para permitir la lectura de dos husos horarios sin recurrir a dos movimientos independientes. La solución técnica permitía que ambas indicaciones funcionaran de manera coordinada y que una de ellas pudiera ajustarse por separado.

Para hacerlo, el reloj incorpora un pulsador situado a las dos en punto, junto a la corona. Este mecanismo permite modificar la hora del indicador secundario sin alterar la otra indicación horaria, una característica especialmente útil para quienes necesitaban controlar la hora en dos lugares distintos.

La innovación era relevante para su época, ya que utilizar dos movimientos podía complicar la sincronización de los minutos. Cottier, conocido también por sus aportaciones a los relojes de hora mundial, consiguió resolver este reto con una solución mecánica que convirtió la referencia 3452 en una de las creaciones más excepcionales de la manufactura suiza.