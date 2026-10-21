Patek Philippe presenta siete relojes exclusivos en Milán: ediciones limitadas y precios de más de 800.000 euros

Patek Philippe ha presentado siete relojes de edición limitada con motivo de su gran exposición relojera de Milán, una colección que combina complicaciones mecánicas, materiales nobles y detalles inspirados en Italia. La firma ginebrina ha reservado estas referencias para el mercado italiano, con producciones que van desde cinco hasta 250 unidades. Entre las novedades destacan un Aquanaut de acero con esfera azul y detalles rojos, un calendario perpetuo en oro blanco y dos relojes con repetición de minutos y hora mundial que se fabricarán en cantidades extraordinariamente reducidas. Los precios parten de unos 41.000 euros para el Aquanaut y superan los 800.000 euros en las referencias más exclusivas.

Siete ediciones limitadas para celebrar Milán

La colección Milano 2026 acompaña a la exposición Watch Art Grand Exhibition, celebrada en el CityOval de Milán del 2 al 18 de octubre. Patek Philippe ha aprovechado la ocasión para presentar siete referencias especiales, identificadas con la inscripción Patek Philippe Milano 2026 en el fondo de la caja.

Los diseños incorporan diferentes guiños al país anfitrión, desde los colores de la bandera italiana hasta detalles específicos en las esferas, las correas y las indicaciones del calendario. La selección abarca desde modelos de estética clásica hasta piezas de alta complicación, con cajas de acero, oro blanco y platino.

Las ediciones más exclusivas tendrán sólo cinco ejemplares, una cifra que limita todavía más el acceso de los coleccionistas a estas referencias. En cuanto a los precios, las tarifas italianas sitúan los modelos más accesibles en torno a los 41.000 euros, mientras que las piezas de alta complicación alcanzan cifras muy superiores.

Patek Philippe Aquanaut 5167A-014: 41.000 euros

El Aquanaut 5167A-014 es uno de los modelos con mayor potencial para atraer la atención de los coleccionistas. Su caja de acero inoxidable de 40,8 milímetros mantiene la silueta deportiva característica de la colección, pero incorpora una esfera azul con degradado oscuro en los bordes, acompañada por un minutero rojo y un segundero del mismo color.

El conjunto se completa con una correa de material compuesto en azul oscuro y el movimiento automático calibre 26-330 S C, que ofrece indicación de horas, minutos, segundos y fecha.

Patek Philippe limitará su producción a 250 unidades destinadas al mercado italiano. Su precio de referencia es de aproximadamente 40.900 euros antes de impuestos, lo que equivale a unos 41.000 euros sin IVA redondeando la cifra. La disponibilidad será limitada, especialmente teniendo en cuenta la demanda habitual de los Aquanaut de acero.

Calatrava 7007G-010: 44.500 euros

El Calatrava 7007G-010 apuesta por una estética más discreta. Su caja de oro blanco de 38 milímetros se combina con una esfera lacada blanca y un motivo central de inspiración contemporánea, presente también en otras piezas de la colección milanesa.

En su interior incorpora el calibre automático 26-330 S C, con indicación de horas, minutos, segundos centrales y fecha a las tres. La correa de aligátor blanca refuerza su imagen monocromática, mientras que una costura tricolor cerca de la hebilla introduce el guiño italiano.

La producción estará limitada a 200 ejemplares. Su precio de referencia en Italia es de 44.500 euros antes de impuestos.

Calendario perpetuo 7147G-010: 128.600 euros

El Patek Philippe 7147G-010 combina una caja de oro blanco de 38 milímetros con una esfera lacada verde y un motivo central inspirado en la fibra de carbono. La correa de aligátor mantiene el mismo tono y añade una costura con los colores de la bandera italiana.

Su principal atractivo es el calendario perpetuo, una complicación capaz de reconocer automáticamente la duración de los meses y los años bisiestos, siempre que el reloj permanezca correctamente ajustado y en funcionamiento. El calibre automático 240 Q muestra el día, la fecha, el mes, el año bisiesto, las 24 horas y las fases lunares.

La firma producirá 100 unidades. Su precio italiano de referencia es de 128.600 euros antes de impuestos.

Cronógrafo con calendario perpetuo 5978P-010

Esta referencia reúne dos complicaciones de gran relevancia: el cronógrafo y el calendario perpetuo instantáneo. La caja de platino mide 42 milímetros y alberga el calibre de cuerda manual CH 29-535 PS QI, desarrollado para combinar ambas funciones.

La pieza continúa la tradición de Patek Philippe en los cronógrafos con calendario perpetuo, una familia especialmente apreciada por los coleccionistas. Su producción estará limitada a 120 ejemplares.

El precio no figura entre las tarifas de referencia consultadas y debe solicitarse a la marca. Por su caja de platino y su complejidad mecánica, se sitúa entre las piezas más destacadas de la colección.

Repetidores de minutos: cinco unidades por modelo

Patek Philippe también ha reservado un espacio para dos referencias especialmente exclusivas. El 7047G-010 presenta una esfera lacada roja con textura inspirada en la fibra de carbono, una caja de oro blanco de 38 milímetros y una correa de aligátor a juego. Sólo se fabricarán cinco unidades.

La complicación de repetición de minutos permite escuchar la hora mediante una secuencia de sonidos que indica las horas, los cuartos y los minutos. El precio debe consultarse directamente con la firma.

Los otros dos modelos, 5531G-012 y 5531G-013, combinan repetición de minutos y hora mundial. Ambos se fabricarán en oro blanco, con cajas de 40,2 milímetros, y estarán limitados a cinco ejemplares cada uno. Sus esferas artesanales representan dos interpretaciones de Milán, una diurna y otra nocturna.

Las referencias de hora mundial con repetición de minutos tienen un precio de referencia italiano de 807.830 euros con IVA incluido, según las tarifas publicadas para esta colección.