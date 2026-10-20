La colección de Rolex más exclusiva del mundo sale a subasta con relojes que superan el millón de euros

Ginebra va a ser escenario de la subasta de Rolex más especial de su historia, protagonizada por el mayor experto mundial en la compañía. Llegar a ser conocido con ese bagaje no es algo de lo que pueda presumir cualquier persona. Pero, si vamos un paso más adelante, que esta condecoración esté designada hacia una de las firmas más prestigiosas, como Rolex, encontrar a la persona en cuestión es una labor todavía más complicada, aunque no imposible. Levanta la mano y pregunta a todo el que esté inmerso en el mundo de la relojería quién es el mayor experto mundial de Rolex, que todo el mundo coincidirá en un mismo nombre: Pucci Papaleo. No conforme con ello, también es uno de los mayores coleccionistas de la firma, y toda su colección de Rolex va a subastarse en tan solo unas semanas.

¿Quién es Pucci Papaleo?

Papaleo no es solo un experto aficionado; hablar de un hombre con la experiencia y los conocimientos que posee es hacer referencia a un auténtico fuera de serie en su trabajo. Afincado en Roma, la suya es una historia de una persona que ha hecho de la relojería su propio leitmotiv. Sólo así ha conseguido ser conocido como uno de los mayores expertos mundiales en Rolex.

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Con su firma han salido publicadas auténticas biblias de la firma, que ha publicado en su editorial y que son el resultado de una carrera de más de 30 años estudiando, documentando y divulgando la historia de la marca. No hay detalle que no conozca sobre esta compañía, por eso su trabajo sobre el papel también se ha compaginado con el comisariado de diferentes exposiciones de arte dedicadas a diferentes modelos o hitos de Rolex.

De todo ello, hay una rama en la que Papaleo todavía destaca más, si se puede, por su colección de modelos Rolex. Más que una simple colección, las referencias que el experto posee bajo su propiedad son una monografía, una línea del tiempo de la evolución de la firma en los últimos años. Y es que aquí no solo hay modelos que destaquen por su iconicidad, hay piezas únicas, extrañas, ubicadas en los vértices del tiempo de la compañía, sin las que el legado del Rolex que hoy conocemos no habría acontecido.

¿Cuándo será la subasta?

Esta subasta tendrá a la XXIV Subasta de Relojes de Ginebra como escenario, los próximos días 7 y 9 de noviembre. Se celebrará, además, en el marco de los conocidos Óscar de la relojería, los Premios GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Genève o Gran Premio de Relojería de Ginebra), que suponen los galardones más prestigiosos de la industria relojera mundial.

Serán 16 piezas las que vayan desfilando por el escenario de subastas, modelos extraños, singulares y conservados en perfecto estado, que Papaleo ha ido recopilando y conservando cuidadosamente durante los últimos 30 años. Un ejemplo es el Rolex Bariletto, presentado en 1939, que supuso el lanzamiento de la primera caja Oyster de Rolex.

También modelos que llevan décadas sin salir a una subasta, como es el caso del Rolex con referencia 3830. Este reloj se presenta en una inusual caja cuadrada de oro de 18 quilates, dentro de la que la esfera redonda presenta un contraste pocas veces visto. De hecho, la última vez que este modelo vio una subasta fue en 2004, y cuyo valor se estima que supere el millón de euros.

Por supuesto que también hay modelos asignados a nombres famosos (como el Rolex Paul Newman Lemon), piezas que hoy son el tesoro más codiciado de la firma y modelos que no requieren de presentaciones, puesto que son ya un símbolo de la relojería. Pero más allá, el rigor académico con el que el experto ha seleccionado los relojes más desconocidos y antiguos de la firma hacen que esta subasta sea una de las más extrañas e importantes celebradas hasta la fecha.