Rolex conquista el cielo: abre la boutique más alta del mundo a 3.000 metros de altura en los Alpes suizos

Rolex, un espacio donde la alta relojería suiza se encuentra con uno de los paisajes naturales más impresionantes del planeta. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, llegar hasta esta nueva dirección de lujo es ya una experiencia en sí misma. El viaje comienza en Engelberg, una de las estaciones alpinas más conocidas de Suiza, y continúa a bordo del famoso teleférico Titlis Rotair, el primer teleférico giratorio del mundo, que asciende lentamente entre glaciares, cumbres nevadas y panorámicas imposibles.

El destino final es la nueva Titlis Tower, una espectacular obra arquitectónica que ha transformado una antigua torre de telecomunicaciones de los años 80 en un nuevo icono turístico de alta montaña. La torre ha sido diseñada por el prestigioso estudio suizo Herzog & de Meuron, ganador del Premio Pritzker, y representa una combinación única de ingeniería extrema, innovación y diseño contemporáneo. En lugar de derribar la estructura original, los arquitectos decidieron dar una segunda vida a la antigua infraestructura, conservando su núcleo de acero y hormigón e integrando nuevos volúmenes acristalados que atraviesan la torre.

El resultado es una construcción espectacular que parece flotar sobre el vacío y que, vista desde la distancia, recuerda a la cruz de la bandera suiza, un guiño arquitectónico a la identidad del país. La estructura se eleva 56 metros desde la base rocosa de la montaña y alcanza 76 metros contando la antigua antena de telecomunicaciones, resistiendo un entorno donde nieve, viento y temperaturas extremas forman parte del paisaje habitual.

En este escenario casi cinematográfico se encuentra la nueva boutique Rolex, operada por Bucherer, que establece un nuevo récord mundial para la firma relojera. Situada en el tercer nivel de la torre, la tienda combina la elegancia clásica de Rolex con una de las ubicaciones más extraordinarias del mundo del lujo. El interior mantiene los códigos reconocibles de la marca: materiales nobles, madera, piedra natural, tonos sofisticados y una cuidada atención al detalle. Uno de los elementos más llamativos es la pared de mármol Verde Alpi, que aporta personalidad al espacio y conecta visualmente con el paisaje exterior.

Los grandes ventanales panorámicos convierten los Alpes en parte de la experiencia. Mientras los visitantes descubren piezas de alta relojería, las vistas hacia el glaciar del Titlis y las montañas suizas crean un escenario que ninguna boutique tradicional podría ofrecer. La apertura de este espacio forma parte de un ambicioso proyecto para convertir Titlis-Engelberg en un destino internacional durante todo el año, más allá de la temporada de esquí. La nueva torre incorpora también Joseph’s Restaurant, un espacio gastronómico situado a más de 3.000 metros de altitud, además de una plataforma panorámica con vistas espectaculares sobre los Alpes centrales.