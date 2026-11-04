Lionel Messi y su colección de más de 1,3 millones de euros en relojes de lujo

Lionel Messi no sólo es uno de los futbolistas más importantes de la historia, también ha demostrado tener un gusto muy definido por el lujo y la alta relojería. A lo largo de los años, el argentino ha lucido en diferentes apariciones públicas algunos de los relojes más exclusivos del mercado, con modelos de firmas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Louis Vuitton. Una colección en la que conviven diseños deportivos, piezas de oro, ediciones limitadas y mecanismos de gran complejidad. Desde un Rolex Daytona con detalles en zafiros rosas hasta un Audemars Piguet inspirado en Spider-Man, su selección reúne algunos de los ejemplares más codiciados por los coleccionistas. Y, como cabe esperar, sus precios están a la altura de su exclusividad.

Rolex, Patek Philippe y algunas de las piezas más codiciadas

La colección de Messi destaca por combinar relojes reconocibles con otros mucho más difíciles de encontrar. Entre ellos se encuentra el Rolex Daytona Le Mans, una edición especial creada para conmemorar el centenario de las 24 Horas de Le Mans. Su diseño incorpora referencias a los antiguos Daytona asociados a Paul Newman y un taquímetro de cerámica negra con el número 100 en rojo. Una pieza especialmente atractiva para los aficionados al automovilismo y la relojería, cuyo precio en el mercado de coleccionistas puede situarse alrededor de los 250.000-350.000 euros, dependiendo de su estado y disponibilidad.

Otra de las grandes apuestas del futbolista es el Patek Philippe Nautilus Calendario Perpetuo de oro blanco, una de las referencias más sofisticadas de la firma. Este modelo combina la estética deportiva de la colección Nautilus con una de las complicaciones más apreciadas de la alta relojería: el calendario perpetuo, capaz de reconocer los diferentes meses y los años bisiestos. Su valor puede superar los 400.000 euros en el mercado, aunque las cotizaciones varían considerablemente según la referencia y las condiciones de venta.

Los Rolex más llamativos: del Daytona rosa al clásico de esfera panda

Uno de los ejemplares más llamativos de su colección es el Rolex Daytona Barbie, un modelo que destaca por su combinación de oro amarillo, esfera rosa y bisel engastado con 36 zafiros de color fucsia. No se trata de una referencia comercial habitual, sino de una pieza fabricada para un grupo muy reducido de clientes. Su estética resulta especialmente llamativa y encaja con los colores del Inter Miami, el equipo en el que juega actualmente el argentino. Al tratarse de un ejemplar tan exclusivo, no existe un precio de venta público de referencia y su valor depende de las operaciones entre coleccionistas.

También figura en su selección el Rolex Cosmograph Daytona de esfera panda, una de las versiones más reconocibles de este cronógrafo. Su combinación de blanco y negro, junto a una estética deportiva que permite llevarlo incluso con un traje, lo convierte en uno de los modelos más deseados de la marca. En función de la referencia y del mercado, su precio puede rondar los 30.000-45.000 euros.

Audemars Piguet y Spider-Man: una pieza para coleccionistas

La colección de Messi también tiene espacio para el universo de los superhéroes. El futbolista ha lucido el Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man, una edición limitada a 250 unidades en todo el mundo que nació de la colaboración entre la firma suiza y Marvel. La pieza incorpora una representación tridimensional del personaje en el centro de la esfera, integrada en un mecanismo de tourbillón que demuestra el trabajo artesanal de la manufactura.

Su precio de lanzamiento se situó en torno a los 200.000 euros, aunque su disponibilidad es muy limitada y el mercado de segunda mano puede elevar considerablemente su cotización. Es uno de los relojes más singulares de la colección del argentino, tanto por su diseño como por su escasez.

Patek Philippe: elegancia y complicaciones relojeras

Entre las firmas que más presencia tienen en la colección, destaca Patek Philippe. Además del Nautilus, Messi cuenta con un Calatrava 6007G-011, una pieza de oro blanco que combina la elegancia característica de la línea con detalles deportivos. Su esfera negra presenta un motivo inspirado en la fibra de carbono, acompañado de elementos azules y agujas luminiscentes. Su precio oficial en distribuidores europeos se sitúa alrededor de los 41.000 euros.

Otro de los relojes más especiales es el Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar Chronograph 5270P-014. Fabricado en platino, presenta una esfera verde lacada y reúne varias funciones de alta relojería: cronógrafo, calendario perpetuo, fases lunares e indicación de día y noche. Su precio de referencia en Europa ronda los 225.000 euros, una cifra que refleja la complejidad de su mecanismo y los materiales empleados en su fabricación.

Louis Vuitton Tambour y Rolex Yacht-Master: dos estilos diferentes

La variedad de la colección también se aprecia en el Louis Vuitton Tambour, un reloj fabricado en oro amarillo de 18 quilates que Messi ha lucido en diferentes ocasiones. Su caja de apenas 8,3 milímetros de grosor y su brazalete integrado le dan una apariencia elegante, con un diseño que se aleja de los modelos deportivos más habituales. En este caso, el precio depende de la versión concreta y de su disponibilidad en el mercado, aunque las piezas Tambour fabricadas en metales preciosos pueden alcanzar cifras de decenas de miles de euros.

En una línea más deportiva se encuentra el Rolex Yacht-Master 40, elaborado en oro Everose de 18 quilates. Este modelo incorpora un bisel giratorio bidireccional y una correa Oysterflex de caucho negro que contrasta con el tono rosado del oro. Se trata de una alternativa pensada para combinar lujo y funcionalidad. La versión actual de 40 milímetros en oro Everose tiene un precio oficial de aproximadamente 36.900 euros en España.

El Patek Philippe Twenty~4 y su calendario perpetuo

Otra de las piezas que forman parte de la selección del futbolista es el Patek Philippe Twenty~4 Perpetual Calendar, realizado en oro rosa y con una esfera verde oliva de acabado sunburst. Su principal atractivo está en el mecanismo de calendario perpetuo, que permite indicar correctamente los días, meses y años bisiestos sin necesidad de ajustes manuales habituales. También incorpora una indicación de las fases lunares.

Su precio de referencia en distribuidores europeos ronda los 123.000 euros, aunque puede variar según el mercado y la disponibilidad.