Los coches de lujo del príncipe de Malasia: un Rolls-Royce de 23 millones y una colección de Ferrari y Bugatti

La colección de coches de Tunku Ismail Idris, príncipe heredero de Johor, en Malasia, reúne algunos de los deportivos e hiperdeportivos más exclusivos del planeta. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin y Rolls-Royce forman parte de un garaje en el que las prestaciones extremas conviven con modelos de producción muy limitada y automóviles personalizados que alcanzan precios millonarios. Entre todas las piezas destaca el Rolls-Royce Boat Tail, una de las creaciones más caras de la firma británica, valorada en aproximadamente 23 millones de euros. Las unidades conocidas de su colección superan conjuntamente los 50 millones de euros en valor estimado, una cifra que da una idea de la dimensión de su afición por el motor.

Un Rolls-Royce de 23 millones de euros, la joya de la colección

Uno de los coches más llamativos del príncipe es el Rolls-Royce Boat Tail, un descapotable del que la marca británica fabricó únicamente tres unidades. Su precio se estima en unos 23 millones de euros.

Este modelo destaca por su diseño inspirado en los yates de lujo y por una zaga con acabados de madera de nogal que esconde un compartimento especial para celebraciones, con neveras para champán y vajilla de la prestigiosa firma Christofle. La identificación de Tunku Ismail como uno de sus propietarios ha situado su colección entre las más comentadas del mundo del automóvil.

La firma británica también está presente en su garaje con el Rolls-Royce Cullinan, un SUV de lujo cuyo precio ronda los 500.000 euros, y el Rolls-Royce Dawn Black Badge, un descapotable que se sitúa aproximadamente en los 400.000 euros. Son dos ejemplos de una vertiente más refinada de su afición, alejada de los coches concebidos principalmente para alcanzar velocidades extremas.

Bugatti y Koenigsegg: potencia por encima de los 1.000 CV

En el apartado de los hiperdeportivos, la colección incluye máquinas diseñadas para llevar las prestaciones al límite. Una de las más destacadas es el Koenigsegg Jesko Attack, una versión enfocada al rendimiento en circuito que puede desarrollar cerca de 1.600 CV con su motor V8 biturbo de 5,0 litros. Su precio estimado ronda los 3 millones de euros.

También figura un Bugatti Mistral, un exclusivo roadster equipado con el conocido motor W16 de la marca y una potencia de 1.600 CV. Su precio de referencia se sitúa alrededor de los 5 millones de euros, aunque su rareza y la demanda de los coleccionistas pueden elevar su valoración. Este modelo destaca por combinar una carrocería descapotable con unas prestaciones propias de los hiperdeportivos más radicales.

A su lado aparece el Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, una variante descapotable de uno de los automóviles que marcaron una época por su velocidad y complejidad técnica. Su valoración aproximada ronda los 2 millones de euros, dependiendo del estado, el kilometraje y la configuración de cada unidad.

Ferrari exclusivos que superan los dos millones de euros

Ferrari ocupa otro lugar destacado en el garaje del heredero de Johor. Entre los modelos más llamativos se encuentra el Ferrari Daytona SP3, una edición limitada a 599 unidades que combina un diseño inspirado en los deportivos de competición de la marca con un motor V12 atmosférico. La unidad atribuida al príncipe luce una carrocería gris con una franja amarilla central y su valor supera los 2 millones de euros.

Otro de los modelos especiales es el Ferrari Monza SP2, un deportivo de inspiración clásica y carrocería abierta que desarrolla alrededor de 800 CV. Su producción limitada y su planteamiento exclusivo sitúan su precio estimado entre 3 y 4 millones de euros.

La colección incluye además un Ferrari 812 Competizione Aperta y un LaFerrari, dos automóviles que representan distintas etapas de la búsqueda de las máximas prestaciones en Maranello. En el caso del LaFerrari, su tecnología híbrida y su producción limitada han contribuido a consolidarlo como una pieza muy codiciada entre los coleccionistas.

Aston Martin, Lamborghini y McLaren completan el garaje

La variedad de marcas continúa con dos modelos de Aston Martin especialmente relevantes: el Valhalla y el Valkyrie. Este último fue desarrollado con una clara orientación hacia la tecnología de competición y destaca por su aerodinámica extrema y su motor V12. Ambos reflejan el interés del príncipe por los automóviles que combinan ingeniería avanzada con prestaciones extraordinarias.

En el apartado de Lamborghini aparecen unidades como el Aventador SVJ y el Reventón Roadster, modelos que destacan por su diseño agresivo y su producción reducida. A ellos se suman varios McLaren, deportivos de la marca británica conocidos por el uso intensivo de materiales ligeros y por sus soluciones técnicas derivadas de la competición.

También figura el Ford GT, una reinterpretación moderna de un nombre histórico en las carreras de resistencia.