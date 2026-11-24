Blanca Romero ha reaccionado a su ruptura con Quique Sánchez Flores y lo ha hecho sin rodeos. Apenas unos días después de conocerse que la pareja ha decidido poner fin a su relación, la actriz ha respondido públicamente a una seguidora que cuestionaba la manera en la que ambos habían vivido su historia de amor. «Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió», ha escrito la asturiana, dejando una confesión que no ha tardado en llamar la atención. Con estas palabras, Blanca ha reconocido que sus sentimientos eran muy intensos y ha señalado una diferencia entre ambos: mientras ella mostraba abiertamente su enamoramiento, él habría preferido mantenerse en un segundo plano.

La reacción se ha producido en una publicación de ¡HOLA! en Instagram sobre el final de su romance. Una usuaria comentaba que era Blanca quien perseguía y presumía de la relación, mientras que el exentrenador se había caracterizado por su discreción. «Ella es la que le perseguía y presumía de la relación. Él es muy discreto. No pegaban», escribía. La protagonista de Pura sangre no ha querido dejar pasar el comentario y ha contestado con una sinceridad que ha convertido su respuesta en uno de los primeros pronunciamientos sobre la separación.

La ruptura llega después de un periodo de desgaste y varios desencuentros que habrían terminado por pasar factura a la pareja. Blanca habría sido quien decidió poner punto final a la relación, cansada de algunas situaciones que le generaban malestar, entre ellas las interacciones de Quique con antiguas parejas en redes sociales. Estos contactos habrían provocado inseguridad y tensiones entre ambos, en una relación que también habría estado marcada por varias idas y venidas. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente los motivos de la separación.

Los mensajes de Blanca Romero tras la separación

Además de su respuesta a la seguidora, la actriz ha compartido en sus redes sociales varias reflexiones que muchos han relacionado con este nuevo capítulo de su vida. «Lo que te espera es mejor que lo que ya se ha ido», comienza uno de los textos que ha publicado. En él también se anima a confiar en los cambios y a entender las experiencias pasadas como parte del camino hacia una nueva etapa: «Todo lo que has vivido y por lo que has pasado era justo lo que necesitabas para afrontar el siguiente capítulo de tu vida».

Blanca ha continuado compartiendo mensajes sobre la importancia de poner límites, confiar en una misma y no tener miedo a las transformaciones personales. Incluso ha publicado un vídeo de la guía espiritual Nam Nidhan sobre cómo aprender a establecer límites sin culpa y sin llegar a explotar. Unas publicaciones que coinciden con la noticia de su ruptura y que muestran el momento de reflexión personal que atraviesa.

No es la primera vez que la asturiana habla abiertamente de lo que espera del amor. El pasado 26 de octubre, coincidiendo con la fecha en la que habría celebrado sus bodas de plata con Cayetano Rivera, compartió una reflexión sobre sus experiencias sentimentales y sus deseos de futuro. «Creo que, después de todo lo vivido, andado y aprendido a día de hoy, merezco un amor sano y un gran compañero de vida con los deberes hechos. O compañera», escribió. También recordó con cariño su matrimonio con el torero, padre de su hija Lucía, y aseguró que fue una persona que apostó por ella. «Cuando se quiere de verdad, nunca se deja de querer», añadió.