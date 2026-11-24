Con la época navideña a la vuelta de la esquina –la mayoría de los acólitos de la festividad ya han colocado el árbol–, los espectadores ya están consumiendo en masa en las principales plataformas de streaming, todos aquellos contenidos temáticos familiares cargados de historias tiernas, guirnaldas y luces led. Pero también, estas semanas comienzan a aflorar los proyectos de trasfondo religioso. Y si hay una serie que ha sabido captar a la audiencia y, al mismo tiempo, hacer proselitismo de la vida de Jesús de Nazaret, esa es The Chosen. Una producción que hace pocos días estrenó su sexta temporada en España.

The Chosen (Los elegidos) es un drama histórico que narra los días del mesías del cristianismo. Creada, escrita y dirigida por el cineasta norteamericano Dallas Jenkins, su trama se ambienta en la Judea y Galilea del siglo I, todavía bajo el dominio romano. Sin embargo, y a diferencia de otras representaciones hagiográficas sobre el hombre y símbolo de la fe católica, la creación de Jenkins apuesta por una perspectiva coral en la que conocemos el día a día del entorno de Jesús: María Magdalena, Simón Pedro, Mateo o Nicodemo. De hecho, hasta bien entrada la primera temporada, la presencia de Jesús, sus enseñanzas y milagros no comienzan a ser el centro del foco narrativo.

La producción de Angel Studios atravesó enormes obstáculos y dificultades financieras. Entre otras cosas, porque ningún estudio tradicional de Hollywood quiso producir una serie que la mayoría de majors consideraban poco rentable. Ahí es donde llegó la entrega y el compromiso de sus propios espectadores y fans. The Chosen dependió al completo del crowdfunding y, para más inri, la segunda temporada coincidió con las restricciones del COVID-19 y las posteriores huelgas de la industria. Pero, ¿qué podemos esperar de los nuevos capítulos? ¿En qué plataformas están disponibles?

‘The Chosen’: la serie sobre Jesús de Nazaret estrena su sexta temporada

A pesar de las dificultades para sacar adelante la ficción, The Chosen alcanzó una audiencia masiva, superando los 300 millones de espectadores únicos en casi 200 países y obteniendo cerca de 1.000 millones de reproducciones totales en plataformas como Netflix y Prime Video.

La primera temporada narra el llamamiento y los primeros milagros, la segunda, la expansión y el recelo de los líderes religiosos, la tercera, la predicación de los apóstoles, la cuarta, la creciente hostilidad de los fariseos y el camino hacia Jerusalén y la quinta, la Semana Santa y la Última Cena con la traición de Judas.

Ahora, la sexta temporada narrará en detalle la Pasión y la Crucifixión a lo largo de seis capítulos. Los primeros tres episodios están disponibles en Prime Video desde el pasado 15 de noviembre, siguiendo con varios estrenos semanales que concluirán el 6 de diciembre.

Eso sí, la parte final de la crucifixión se estrenará como una película independiente en cines en la primavera de 2027.

¿Cuándo podremos ver el final de la serie?

La producción de The Chosen terminará con una séptima temporada que narrará la Resurrección y el inicio de la Iglesia católica: Está prevista para llegar al streaming en algún momento del 2028.