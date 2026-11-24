Una banda de ladrones ha entrado en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que está ubicada en Norfolk, un condado de Inglaterra. Ha sido un tabloide británico el encargado de sacar a la luz esta información, señalando que todo ocurrió en la tarde del pasado lunes, 23 de noviembre. La Policía ya está investigando el suceso para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y determinar exactamente qué es lo que ocurrió.

Por el momento, se desconoce si los asaltantes se llevaron consigo objetos de valor que permanecían en la residencia, así como tampoco se tiene conocimiento de los daños que hayan podido realizar en su interior. No obstante, la Policía de la zona ha confirmado, a través de un comunicado, que hay dos detenidos que están acusados de presunto robo y allanamiento de morada y que permanecen bajo custodia policial. «Los agentes acudieron al lugar y se desplegaron recursos especializados, incluidos perros policía, drones y el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de Policía, para ayudar en los registros de la zona», reza el escrito.

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Además, también ha salido a la luz que lo sucedido ha podido ser fruto de un fallo de seguridad. Un asunto del que desde el Palacio de Kensington no han querido pronunciarse, señalando que no realizan comentarios sobre cuestiones relacionadas con la seguridad. Aunque lo cierto es que no es la primera vez que asaltan una residencia de los futuros reyes de Reino Unido. En octubre de 2024, dos hombres encapuchados entraron en Shaw Farm, una explotación agrícola situada dentro de los terrenos del castillo de Windsor.

Por otro lado, The Sun, el periódico que ha desvelado dicho episodio, ha destacado que ni el heredero al trono, ni su mujer, ni sus tres hijos se encontraban allí durante el asalto, ya que estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor. De hecho, el suceso ha coincidido con una jornada en la que el príncipe Guillermo ha visitado por primera vez el número 10 de Downing Street, donde se ha reunido con el primer ministro, Andy Burnham.

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Así es Anmer Hall

Anmer Hall fue un regalo que la reina Isabel II quiso hacerle a su nieto, el príncipe Guillermo, cuando se casó con Kate Middleton, para que pasaran los fines de semana y las fiestas de Navidad y Semana Santa allí. Se trata de una casa de campo georgiana, construida en el S. XVIII, que forma parte de la finca de Sandringham. La mansión cuenta con 10 habitaciones distribuidas en dos plantas y un ático con buhardilla. Además, también posee una pista de tenis, un invernadero y varios árboles en el exterior para dar mayor privacidad a sus huéspedes.