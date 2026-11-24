Isabel Díaz Ayuso ha compartido algunos de los hábitos que forman parte de su vida diaria y que ayudan a entender cómo consigue encajar el ejercicio físico en una agenda política especialmente exigente. La presidenta madrileña, de 48 años, ha reconocido que durante una etapa llegó a correr alrededor de diez kilómetros diarios, pero que actualmente ha modificado sus entrenamientos. Ahora combina las salidas a correr con ejercicios de fuerza, máquinas y pesas. Una evolución que, además de responder a sus circunstancias personales, coincide con las recomendaciones de los especialistas en actividad física para mantener una buena condición física.

De correr 10 kilómetros diarios a entrenar fuerza

«Hago todo tipo de ejercicios. Además de correr, hago máquinas y pesas», explicó. La combinación le permite trabajar diferentes capacidades físicas, ya que correr mejora principalmente la resistencia cardiovascular, mientras que las pesas y los aparatos del gimnasio ayudan a desarrollar y conservar la musculatura. Su antiguo entrenador personal, Miguel Lordán, también destacó su disciplina y recordó que las sesiones comenzaban muy temprano.

Se levanta de madrugada para trabajar

Otro de los aspectos que más llaman la atención de su organización diaria es el horario. Isabel Díaz Ayuso ha explicado que suele levantarse alrededor de las cinco o las seis de la mañana y que aprovecha las primeras horas para trabajar, preparar discursos y organizar sus obligaciones institucionales.

«Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo», aseguró. Después, algunos días acude al gimnasio sobre las ocho de la mañana, cuando ya ha adelantado buena parte de sus tareas. La presidenta también ha explicado que prefiere correr por las mañanas porque disfruta viendo amanecer y encuentra en ese momento una oportunidad para desconectar y ordenar sus pensamientos.

Por qué los expertos recomiendan combinar pesas y cardio

La rutina que describe Isabel Díaz Ayuso coincide con las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo aconseja que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa.

Además, recomienda incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. El trabajo de fuerza resulta especialmente importante para conservar la masa muscular, mejorar la capacidad funcional y proteger la salud ósea a medida que avanza la edad.

Las máquinas también tienen sus ventajas

La clave está en adaptar las cargas a cada persona, mantener una técnica correcta y aumentar progresivamente la exigencia. También conviene organizar las sesiones para evitar acumular demasiada fatiga entre los entrenamientos de fuerza y las carreras más intensas. Una combinación que demuestra que mantenerse activo no depende exclusivamente de correr muchos kilómetros, sino de trabajar el cuerpo de manera equilibrada.