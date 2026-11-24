El minimalismo más puro ha llegado al maquillaje. Donde antes había capas y cobertura, ahora basta con un solo producto. El corrector, lejos de ser el primer paso de la base de los maquillajes que son tendencia este año, se ha convertido en el producto único e imprescindible para conseguir una imagen de chica it girl. Tanto que ya se ha convertido en el tutorial de maquillaje estrella de muchas celebridades y un maquillaje perfecto para conseguir tu glow up diario. ¿Pero cómo se puede conseguir? Para resolver esta duda, hemos preguntado a las profesionales por su truco.

Lo primero: la preparación

Hay una realidad que debes tener como principio primario para cualquier maquillaje, una regla básica que te ayudará a conseguir el efecto buena cara que buscas: a menos producto, más preparación. Carmen Contreras, maquilladora en ¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon nos explica que «cuando no hay base que unifique, la piel queda a la vista, así que la preparación hace casi todo el trabajo». Para eso, la maquilladora comienza el protocolo con una limpieza suave que no tire de la piel. Después llega el turno de la hidratación por capas: «Un sérum hidratante y una crema adaptada al tipo de piel, siempre dejando que cada uno se absorba antes del siguiente» y un contorno en la zona de la ojera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Este paso es fundamental, ya que el buen aspecto de la piel depende directamente de la hidratación que le proporcionas. «La uniformidad del tono es lo que menos me preocupa», subraya la experta, porque precisamente para eso está el corrector: «Para resolver de forma puntual una rojez, una ojera o una mancha. Lo que el corrector no puede arreglar es una piel deshidratada o descamada, porque se agarra a cada pielecita y la hace visible».

Incluso el invierto, el final de la preparación siempre debe corresponder a aplicar un protector solar «de textura ligera es imprescindible, y conviene elegir uno que no deje película blanca ni brillo graso», recomienda. Otro paso que incorporar, aunque no a diario, es la exfoliación, «mejor uno o dos días antes y no el mismo día, para que la piel llegue lisa pero no sensibilizada».

Mejor un corrector líquido

La fórmula del corrector es el siguiente punto donde poner toda la atención. En este sentido, Carmen Contreras recomienda «una fórmula fluida o en crema ligera, con acabado satinado, que se funda con el calor de los dedos». Las fórmulas mate de larga duración y las de barra muy compacta tienen su momento, pero aquí secan y marcan. En cobertura, «mejor media y modulable: siempre es más fácil añadir una capa fina que quitar exceso».

Luego está el tono, un paso fundamental para conseguir la uniformidad que comentaba anteriormente. En ese caso, para el rostro utiliza el mismo tono de la piel, «porque si es más claro, deja manchas de luz donde no las queremos». Para la ojera «se puede subir medio tono como mucho, y si la ojera es azulada o violácea, un corrector con subtono melocotón la neutraliza con menos producto».

Poca cantidad y bien aplicada

A la hora de aplicarlo, el truco es poner muy poco y sólo donde hace falta. Antes de nada, «miro el rostro con luz natural para localizar las zonas: la parte interna de la ojera, junto al lagrimal; las aletas de la nariz; las comisuras de los labios, y cualquier rojez o imperfección concreta». El resto del rostro se queda sin producto. Para aplicarlo, colócalo en puntos muy pequeños y trabájalos a toques, presionando con la yema del dedo anular o con un pincel pequeño, nunca arrastrando. «Un corrector se nota cuando se ve dónde empieza y dónde acaba, así que difumino siempre hacia fuera, hasta que el producto desaparece en la piel».

Pero cada punto del rostro tiene su truco. En la ojera, la maquilladora aconseja evitar la esquina exterior, donde se forman las líneas al sonreír. Un truco: «Sonríe para ver dónde se pliega la piel y dejo esa zona casi libre. Después de unos segundos vuelvo a presionar, porque es cuando el producto se asienta y se ven los pliegues». Sí hace falta sellar, sólo en la ojera y con una cantidad mínima de polvo translúcido.