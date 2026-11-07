David Deibis, maquillador, sobre el truco de belleza de Casa Real: “La reina Letizia, Leonor y Sofía comparten el marrón canela como color de labios. Acompaña a los ojos sin competir con la mirada”

Los labios marrón canela se han convertido en una alternativa elegante para quienes quieren salir del clásico rosa o rojo sin renunciar a un maquillaje fácil de combinar. Es el tono escogido por la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para diversos actos y no es algo casual. El maquillador David Deibis comenta que es tono que queda perfectamente , y vemos que en todas las edades.

Este tono cálido, situado entre el caramelo, el café suave y los matices especiados, aporta definición sin resultar tan intenso como un chocolate oscuro. Su atractivo está en la versatilidad: puede acompañar un look discreto de día o convertirse en el centro del maquillaje por la noche. Además, conecta con el regreso de la estética de los años 90, reinterpretada con acabados más ligeros y naturales. La tendencia no exige un labial completamente mate ni un contorno marcado. En las versiones actuales, el marrón canela aparece con textura cremosa, brillo sutil o efecto difuminado, de manera que deja ver parte del tono natural de los labios.

El tono de labios marrón canela que elige la Reina Letizia

Este color permite jugar con perfiladores algo más oscuros, bálsamos con color y gloss transparente para crear dimensión sin que el resultado parezca rígido. Elegir el subtono adecuado es importante: los marrones cálidos pueden aportar armonía a maquillajes dorados o melocotón, mientras que las versiones más neutras encajan con sombras topo y una piel de acabado natural. La clave consiste en adaptar la intensidad y la textura al estilo personal, no en copiar una única fórmula.

Por qué vuelve el marrón canela para labios

Los labios marrones evocan el maquillaje noventero, cuando los perfiladores oscuros y los tonos café protagonizaban muchos looks, como muestra un reel del perfil @beautifulgirls_cr.

En 2026, esa referencia vuelve con una lectura menos estricta: los bordes se difuminan, el color se aplica con ligereza y el brillo vuelve a tener espacio. La tendencia convive con los labios chocolate intensos, pero el canela destaca por ser más suave y fácil de incorporar a diario.

Define la boca sin recurrir a un color llamativo y combina con prendas neutras o estilismos atrevidos. No aumenta físicamente el volumen: el efecto depende de cómo se distribuyan el color, la luz y el perfilado.

Cómo elegir el tono que mejor encaja

No existe un único marrón canela. Algunos labiales tiran hacia el terracota y el cobre; otros se acercan al beige tostado o al caramelo. Para un resultado natural, conviene buscar un color próximo al tono de los labios, quizá un poco más profundo. Si se desea mayor contraste, puede elegirse una versión más oscura y equilibrarla con el resto del maquillaje.

El acabado también cuenta: las fórmulas cremosas aportan brillo discreto, los mates intensifican el color y los glosses reflejan la luz. Probar el labial con luz natural ayuda a comprobar que no resulte demasiado anaranjado o grisáceo.

Tres formas de llevar los labios marrón canela

Con acabado natural para el día

Aplica bálsamo hidratante y un labial canela de cobertura ligera. Extiéndelo con la yema del dedo para integrar el color y suavizar los bordes. Completa con máscara de pestañas, colorete melocotón y una base ligera.

Con perfilador para definir la boca

Elige un perfilador apenas más oscuro que el labial. Dibuja el contorno respetando la forma natural y difumina hacia el interior antes de aplicar el color. Así se crea profundidad y el desgaste resulta más uniforme. Evita una línea rígida para mantener un acabado actual.

Con gloss para un efecto luminoso

Añade gloss en el centro de los labios para un aspecto más jugoso. El contraste con el borde canela crea dimensión visual. Para un resultado sofisticado, combina la boca con sombras marrones suaves y una piel luminosa.

Preparar los labios y cuidar la piel

El color luce mejor sobre labios sin grietas. Si están secos, evita los exfoliantes agresivos y aplica bálsamo antes de maquillarte. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda productos no irritantes, dejar de usar los que causen escozor y proteger los labios del sol. Revisa las indicaciones y evita compartirlos si tienes una lesión o irritación.

El marrón canela funciona porque combina nostalgia y sencillez: recupera un color reconocible, pero permite actualizarlo con texturas suaves, brillo y contornos difuminados.

No hace falta renovar todo el neceser para probarlo; un perfilador marrón y un labial cálido pueden bastar. La mejor versión será la que resulte cómoda, armonice con el maquillaje elegido y respete la forma natural de la boca. Además, combina fácilmente con accesorios dorados y peinados sencillos diarios.