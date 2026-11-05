La Reina Letizia firma un lookazo azul celeste en El Pardo durante una jornada centrada en la trata y la discapacidad

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que la elegancia no necesita grandes artificios para funcionar. Este jueves 5 de noviembre, la mujer de Felipe VI ha sorprendido con un estilismo de día que reúne varios de los elementos que mejor funcionan en su vestidor: sastrería, combinación de colores y un detalle femenino capaz de transformar por completo un conjunto clásico. Para continuar con los compromisos de la XXX Cumbre Iberoamericana, la Reina ha elegido un traje de chaqueta y pantalón en azul celeste empolvado, combinado con una blusa negra de gasa con una gran lazada al cuello y unos pendientes en el mismo tono azulado. Una apuesta elegante, luminosa y perfectamente estudiada con la que ha vuelto a reivindicar el poder de los dos piezas.

La cita ha tenido lugar en el Palacio Real de El Pardo, donde doña Letizia ha ejercido de anfitriona de los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno que participan en esta reunión diplomática. Su agenda ha comenzado a las 10:30 horas y ha estado marcada por dos cuestiones especialmente presentes en sus compromisos institucionales: la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura. La Reina ha participado en una mesa redonda sobre la primera de estas cuestiones y ha asistido a dos representaciones de arte escénico vinculadas a la segunda. Una jornada de mañana, con un marcado carácter social, para la que ha apostado por un estilismo que combina sobriedad y personalidad sin caer en excesos.

El azul celeste empolvado ha sido el gran protagonista del look de la Reina Letizia. La soberana ha recuperado la fórmula del traje de chaqueta y pantalón, pero ha elegido un tono mucho más delicado y luminoso de lo habitual. La americana, de corte largo y por debajo de la cadera, presenta una silueta entallada en la cintura que estiliza la figura, solapas de muesca y bolsillos con solapa. Sin embargo, el detalle que marca la diferencia está en los dos botones negros de la parte delantera, un contraste que rompe con la uniformidad cromática y que sirve de hilo conductor para el resto de las prendas. El pantalón, de pernera ancha y recta, mantiene la misma tonalidad y cae con amplitud hasta cubrir prácticamente el empeine, aportando movimiento y una imagen más relajada al conjunto.

El verdadero acierto está en la manera de combinar la sastrería con una prenda de inspiración romántica. La Reina ha acompañado el traje azul con una blusa negra de gasa fluida y una gran lazada anudada al cuello, conocida como lavallière. El lazo sobresale por encima de las solapas de la americana y añade un punto de sofisticación que transforma por completo el dos piezas. Frente a la estructura de la chaqueta y la amplitud del pantalón, la delicadeza del tejido y el movimiento de la lazada aportan ligereza. Además, el negro de la blusa conecta directamente con los botones de la americana y los zapatos, creando una combinación cromática muy bien resuelta. Precisamente ahí reside una de las claves de este estilismo: utilizar un color protagonista y recurrir a pequeños detalles en otro tono para conseguir que todo encaje.

En cuanto al calzado, doña Letizia ha elegido unos zapatos negros de charol, con puntera redondeada y tacón ancho, que apenas asoman bajo el largo del pantalón. Una elección práctica para una jornada con diferentes actividades y que mantiene la continuidad estética del conjunto. Tampoco ha querido recargar los complementos: ha lucido unos pequeños pendientes con una lágrima en azul claro, a juego con el tono empolvado del traje, que aportan un discreto punto de luz al rostro. La melena suelta, con ondas marcadas y raya a un lado, y un maquillaje en tonos rosados han completado una imagen de belleza natural y favorecedora. En definitiva, un estilismo en el que la Reina ha conseguido que cada pieza tenga su protagonismo sin competir con las demás.

El contraste con su último look de noche

Esta aparición llega después de que la Reina Letizia deslumbrara con un vestido azul marino de Delpozo durante la inauguración de la Cumbre Iberoamericana y la posterior cena celebrada en el Palacio Real. Un diseño de archivo perteneciente a la colección otoño-invierno 2017 de la firma española, cuando Josep Font estaba al frente de la dirección creativa, que volvió a demostrar el buen ojo de la soberana a la hora de conservar prendas especiales y recuperarlas años después. El vestido, con escote asimétrico, un hombro al descubierto y una espectacular flor escultórica confeccionada con pliegues del mismo tejido, es una de las creaciones más reconocibles de su armario.

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La Reina estrenó esta pieza en diciembre de 2017, durante los Premios As del Deporte, y volvió a lucirla en octubre de 2018, durante su visita oficial a París, donde se reunió con Brigitte Macron. También la ha recuperado en otras ocasiones, entre ellas los Premios Princesa de Asturias de 2020. Para la noche de este miércoles, volvió a apostar por los tonos azules y acompañó el vestido con pendientes de brillantes con una lágrima azul clara y una pulsera de brillantes. Dos estilismos muy diferentes, pero con un denominador común: la importancia de los detalles y la capacidad de la Reina para sacar partido a su vestidor.

Con su aparición de este jueves en el Palacio Real de El Pardo, doña Letizia ha cerrado su agenda de compromisos de la semana con una lección de estilo sobre cómo llevar un traje de dos piezas sin que resulte demasiado formal ni previsible. El azul empolvado, la lazada negra y los pendientes a juego han sido suficientes para construir una combinación elegante y actual que confirma que, en ocasiones, el secreto de un buen look está en elegir bien las prendas y, sobre todo, en saber cómo combinarlas.