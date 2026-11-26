El otoño es uno de los momentos más interesantes del año para descubrir nuevas lecturas. Con la llegada de octubre y noviembre, las editoriales han renovado sus catálogos con novelas de grandes nombres de la literatura, historias de suspense, ficción contemporánea, ensayos y propuestas para quienes buscan lecturas diferentes de cara a los últimos meses del año. Entre los lanzamientos recientes hay regresos muy esperados, nuevas obras de autores superventas y títulos que han empezado a despertar el interés de los lectores. Desde la novela ganadora del Premio Planeta de Isabel Allende hasta las últimas publicaciones de Javier Castillo, Lorenzo Silva o Anthony Passeron, estas son algunas de las novedades que han llegado a las librerías españolas entre octubre y noviembre de 2026. Una selección centrada en publicaciones recientes, sin recuperar títulos de temporadas anteriores.

Octubre: regresos literarios y debuts que merecen atención

Uno de los lanzamientos destacados del mes fue Hotel Vaim, de Jon Fosse, publicado por Random House el 1 de octubre. El escritor noruego, ganador del Nobel de Literatura en 2023, regresa con la segunda entrega de su trilogía ambientada en el pueblo ficticio de Vaim. La historia comienza con la llegada de un hombre a un hotel prácticamente desierto, donde se instala sin saber cuánto tiempo permanecerá. Una propuesta de misterio y literatura intimista, con el estilo minimalista que caracteriza al autor.

También llegó a las librerías El hotel de los sueños, de Laila Lalami, publicado por Sexto Piso el 5 de octubre. La novela plantea una historia de ciencia ficción con un trasfondo muy actual: Sara, una mujer que viaja en avión, es sometida a un control de seguridad en el que interviene un sistema de inteligencia artificial. El resultado es inesperado, ya que termina internada en un centro del que no puede salir libremente. A través de esta situación, la autora aborda cuestiones como la vigilancia, la desigualdad y los límites de la tecnología.

Entre las novedades españolas destaca Contenta, de Santiago Lorenzo, publicada por Blackie Books el 7 de octubre. El escritor vuelve a apostar por su particular sentido del humor y por unos personajes alejados de los grandes protagonistas convencionales. En esta ocasión, la historia sigue a Cecilia, que recibe el encargo de grabar un vídeo promocional de un pueblo de la meseta castellana. Lo que parece un trabajo sencillo termina convirtiéndose en una peripecia que cambia su vida. Una novela que combina situaciones disparatadas, ironía y una mirada crítica sobre la realidad cotidiana.

Otra de las publicaciones que llamó la atención fue Cosamala, de Alana S. Portero, que llegó el 14 de octubre bajo el sello Seix Barral. La autora se adentra en el género gótico con una historia ambientada en Andalucía en 1937, durante la Guerra Civil. A partir de un crimen real, construye un relato en el que aparecen la venganza, la resistencia femenina y elementos fantásticos. Una propuesta que se aleja de la novela histórica convencional para incorporar misterio y una atmósfera oscura.

Noviembre: Isabel Allende, Cristina Peri Rossi y nuevas historias

Uno de los nombres propios de noviembre es, sin duda, Isabel Allende. Su novela La hora antes del alba, publicada por Planeta el 4 de noviembre, se convirtió en una de las novedades más esperadas tras recibir el Premio Planeta 2026. La escritora vuelve al universo de La casa de los espíritus a través de Alba Trueba, nieta de Esteban Trueba. La trama arranca después de la muerte de su abuelo, en plena dictadura, mientras Alba espera noticias de su primer amor, desaparecido tras sufrir torturas. Una historia de memoria familiar, violencia política y amor que recupera a uno de los personajes más recordados de su literatura.

El 2 de noviembre también se publicó Jacky, de Anthony Passeron, con Libros del Asteroide. La novela transporta al lector a finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando los videojuegos comenzaban a formar parte de la vida cotidiana. Su protagonista, Anthony, crece junto a su hermano gemelo en un valle cercano a Niza. En ese entorno familiar, los videojuegos se convierten en una vía de escape frente al aburrimiento, las exigencias y, especialmente, el abandono de su padre. Una historia sobre la infancia, los vínculos familiares y la nostalgia de una generación.

Por su parte, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi ha regresado a la novela con Juego de espejos, publicada por Seix Barral el 11 de noviembre. Se trata de su primera novela después de recibir el Premio Cervantes en 2021. La historia comienza cuando una escritora consagrada conoce a Andrea, una joven poeta de poco más de veinte años. Entre ambas surge una relación que da paso a una exploración del deseo, los celos, la memoria y el paso del tiempo. La autora plantea así una historia sobre el amor y las diferencias generacionales, con especial atención a la intensidad de los sentimientos.

Otra de las propuestas recientes es Un largo invierno, de Colm Tóibín, publicado por Lumen el 5 de noviembre. El volumen reúne dos textos: la nouvelle que da título al libro y El puente, una historia que continúa veinte años después y que vuelve a situar al lector en un pueblo del Pirineo catalán. Una publicación especialmente interesante para quienes disfrutan de la narrativa intimista y de las historias que exploran las relaciones humanas y el paso del tiempo.