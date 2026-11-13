Que no te de miedo este clásico de 700 páginas porque será una de las lecturas más entretenidas de tu vida

Esta semana en recomendaciones literarias de COOL os traemos un clásico de 700 páginas que puede imponer a priori, pero se trata de una obra entretenidísima, adictiva y llena de giros. Un novelón con todo lo que eso implica: amor, guerra, dramas familiares, personajes inolvidables, historia y una de las villanas más aterradoras y fascinantes de la historia de las letras. Una obra de arte escrita por un premio Nobel. No se puede pedir más.

‘Al este del Edén’ de John Steinbeck

SINOPSIS OFICIAL: Entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, dos familias viven a lo largo de tres generaciones en el lejano valle de Salinas. Tras acompañar a la familia Hamilton en su épico asentamiento en California, el lector penetra en el sofocante mundo de los Trask, en el que Adam, un hombre de costumbres estrictas y severas, intenta educar en el recto camino a sus hijos Aron y Cal, tras ser abandonado por su mujer, a quien nadie en la familia se atreve a nombrar. Aron es trabajador, obediente y cumplidor. Cal, inquieto y siempre insatisfecho, no soporta el peso del silencio en torno a su madre, cuyo carácter indomable cree él —y secretamente también Adam— que ha heredado; así pues, ya es inevitable la lucha soterrada por el reconocimiento del padre, cuyo rechazo hacia Cal conduce a éste a la más provocadora rebeldía. Un día, Cal se siente extrañamente atraído por la misteriosa Cathy Ames, que regenta el burdel más célebre de la región. A partir de ese instante, la maldición caerá sobre Cal, condenado irremisiblemente a permanecer al este de un elusivo Edén…

OPINIÓN: La sinopsis oficial añadida, que es la que ofrece la editorial que publica actualmente el libro (TusQuests), es en realidad un resumen de la película que dirigió Elia Kazan en 1955, lo que significa que tiene spoilers.

La cinta protagonizada por James Dean solo recoge la tercera parte de la novela de Steinbeck (una decisión lógica de adaptación, por cierto, teniendo en cuenta que se trata de una película de dos horas ante una novela de 700 páginas). Esto significa que hay más, mucho más, de lo que se inmortalizó el cine, algo que el lector que todavía no se haya entrado en el original, pero sí haya visto el filme, está de enhorabuena. Va a alucinar.

Recientemente, Netflix ha estrenado una miniserie qué sí que abarca la mayor parte de la trama del libro, pero, aun con ello, la novela es mucho más compleja y satisfactoria.

Al este del Edén es una épica de aires bíblicos que habla del determinismo existencial, de si estamos condenados por naturaleza, si tenemos capacidad real de elección; simplemente repetimos los patrones y pecados que heredamos.

Teniendo en cuenta que es un clásico y que Steinbeck ganó el Nobel de Literatura, habrá muchos a los que, a priori, les puede imponer la lectura. Puedo asegurar que esta ha sido una de las experiencias más entretenidas que he tenido en mi vida.

La prosa es totalmente accesible, la acción no para y no puedes perderte ni un párrafo porque ahí puede ocurrir de todo. Un ejercicio intenso que eleva el folletín novelístico a niveles estratosféricos. Quizá en algún pasaje me saltase la alarma, ya que se le podría señalar a Steinbeck de misógino (sus mujeres son o serviles o villanas en la mayoría de los casos), pero no. De hecho, Cathy, ya es uno de los personajes más fascinantes que he leído en mi vida (y que más miedo me han dado).