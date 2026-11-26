Queda menos de un mes para que Vengadores: Doomsday aterrice en los cines de medio mundo y en los círculos de Hollywood casi ya se ha confirmado que será el gran taquillazo del 2026. Algo bastante meritorio, en un año en el que se ha estrenado La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, dos de los blockbusters que más dinero han recaudado en la historia del celuloide. Con ello, el regreso de Steve Rogers, Thor y compañía lanzó hace pocos días un tráiler definitivo que ha roto por el camino todos los récords a nivel de visualizaciones, logrando 563 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en YouTube. Pero esa no es la última pieza con la que los hermanos Russo quieren seguir despertando el entusiasmo de los fans; ahora un nuevo fragmento revela el intenso enfrentamiento, entre Magneto, el principal antagonista de los X-Men y el Dr. Doom.

Marvel Studios ha publicado varios anuncios de televisión y avances cortos después del material promocional que revelaba cómo la vida familiar de Steve Rogers tras los sucesos de Endgame había provocado la traumática muerte de la mujer y el hijo de Victor von Doom. De entre todos los avances posteriores que han salido, el más comentado está siendo el del breve instante en el que el antagonista se enfrenta a un Magneto anciano, encarnado nuevamente por Ian McKellen.

El avance de Magneto contra Dr. Doom en ‘Vengadores: Doomsday’

New teaser for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’. “He is pain… he is extinction” – Magneto https://t.co/etd1odZLg6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 26, 2026

La pieza de apenas unos segundos nos pone en la piel de un Magneto que intenta arrebatarle con sus poderes la máscara al Dr. Doom, dejando entrever su rostro repleto de cicatrices y sus intensos ojos verdes. Sin embargo, el que fuese el principal villano de los alumnos de Charles Xavier no puede hacer nada con la fuerte resistencia del hechicero y su magia oscura.

Mientras se desarrolla el enfrentamiento podemos escuchar al rol de McKellen advertir de la sombría fuerza de su enemigo: «Él es dolor. Él es extinción», a lo que su contrincante responde con un rotundo y seco: «Yo soy Doom».

¿Quién más aparece en la película?

Seguro que Kevin Feige y su equipo se guardan algún as bajo la manga, pero aunque no mostrasen ninguna aparición sorpresa, el casting anunciado seguiría siendo uno de los más potentes de la historia del cine.

Esta es la lista confirmada de personajes confirmados en Vengadores: Doomsday:

Principales

Robert Downey Jr. : Victor von Doom / Doctor Doom

: Victor von Doom / Doctor Doom Chris Evans : Steve Rogers

: Steve Rogers Chris Hemsworth : Thor

: Thor Pedro Pascal : Reed Richards / Mister Fantástico

: Reed Richards / Mister Fantástico Anthony Mackie : Sam Wilson / Capitán América

: Sam Wilson / Capitán América Paul Rudd : Scott Lang / Ant-Man

: Scott Lang / Ant-Man Florence Pugh : Yelena Belova

: Yelena Belova Vanessa Kirby : Sue Storm / La mujer invisible

: Sue Storm / La mujer invisible Ebon Moss-Bachrach : Ben Grimm / La Cosa

: Ben Grimm / La Cosa Joseph Quinn : Johnny Storm / la Antorcha Humana

: Johnny Storm / la Antorcha Humana Sebastian Stan : Bucky Barnes / Soldado de Invierno

: Bucky Barnes / Soldado de Invierno Tom Hiddleston : Loki

: Loki Simu Liu : Shang-Chi

: Shang-Chi Letitia Wright : Shuri / Black Panther

: Shuri / Black Panther Lewis Pullman : Robert «Bob» Reynolds / Sentry

Thunderbolts / otros héroes UCM

Wyatt Russell : John Walker / U.S. Agent

: John Walker / U.S. Agent David Harbour : Alexei Shostakov / Red Guardian

: Alexei Shostakov / Red Guardian Hannah John-Kamen : Ava Starr / Ghost

: Ava Starr / Ghost Danny Ramirez : Joaquín Torres / Falcon

: Joaquín Torres / Falcon Kathryn Newton : Cassie Lang

: Cassie Lang Hailee Steinfeld : Kate Bishop

: Kate Bishop Hayley Atwell : Peggy Carter

Wakanda y Talokan

Winston Duke : M’Baku

: M’Baku Tenoch Huerta Mejía : Namor

: Namor Mabel Cadena : Namora

: Namora Alex Livinalli : Attuma

X-Men (etapa de la Fox)

Patrick Stewart : profesor Charles Xavier

: profesor Charles Xavier Ian McKellen : Magneto (Erik Lehnsherr)

: Magneto (Erik Lehnsherr) James Marsden : Scott Summers / Cíclope

: Scott Summers / Cíclope Kelsey Grammer : Hank McCoy / Beast

: Hank McCoy / Beast Channing Tatum : Gambito (Remy LeBeau)

: Gambito (Remy LeBeau) Rebecca Romijn : Mística (Raven Darkholme)

: Mística (Raven Darkholme) Alan Cumming : Rondador nocturno (Kurt Wagner)

¿Cuándo se estrena en cines?

Vengadores: Doomsday llegará a los cines españoles el próximo 17 de diciembre.