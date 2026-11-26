Lamine Yamal e Inés García atraviesan uno de sus momentos más felices como pareja y han querido celebrar una fecha muy especial con una sorpresa a la altura de la ocasión. El futbolista del FC Barcelona ha organizado una escapada romántica para conmemorar sus siete meses de relación, con rosas rojas, pétalos repartidos por una habitación de hotel y una velada pensada para disfrutar juntos. Ha sido la propia influencer quien ha compartido algunos detalles de la celebración a través de sus redes sociales, donde ha mostrado tanto la decoración como los regalos que ha recibido. Además, las imágenes han permitido descubrir el escenario elegido para la ocasión: uno de los hoteles de cinco estrellas más reconocibles de Barcelona, el W Barcelona, conocido popularmente como Hotel Vela.

Una habitación cubierta de rosas rojas para celebrar su aniversario

Si hay algo que ha llamado la atención de esta celebración, ha sido la cuidada puesta en escena que Lamine Yamal ha preparado para su novia. El futbolista quiso convertir sus siete meses juntos en una ocasión especial y organizó una sorpresa romántica en una de las habitaciones del establecimiento, decorada con numerosos pétalos de rosas rojas.

Las flores estaban repartidas por diferentes rincones de la estancia y sobre la cama formaban un gran corazón, uno de los detalles más llamativos de la sorpresa. A ello se sumaba un enorme ramo de rosas rojas acompañado de una tarjeta con una dedicatoria que no ha pasado desapercibida para sus seguidores: «Felices 7 meses al amor de mi vida».

Inés García no ha dudado en compartir las imágenes de este momento, dejando ver también algunos detalles de la habitación y de la experiencia que ambos han disfrutado. La celebración ha incluido una cena especial y un desayuno al día siguiente, en una escapada en la que no han faltado las muestras de cariño.

W Barcelona, el hotel de lujo elegido por la pareja

Para celebrar este particular aniversario, la pareja no necesitó salir de Barcelona. Las fotografías permiten situar su escapada, con bastante seguridad, en el W Barcelona, el cinco estrellas que prácticamente todo el mundo conoce como Hotel Vela. Su enorme cristalera abierta al Mediterráneo, la perspectiva sobre el espigón y el diseño actual de la estancia coinciden con uno de los hoteles más reconocibles del litoral barcelonés, que acaba precisamente de estrenar una profunda renovación de sus habitaciones y suites.

Situado en primera línea de mar, al final del paseo de la Barceloneta, el establecimiento es uno de los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad. Diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill, su característica silueta en forma de vela se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del skyline barcelonés. Su ubicación privilegiada permite disfrutar de unas vistas panorámicas del Mediterráneo y de la costa, especialmente desde las habitaciones y suites, que cuentan con grandes ventanales.

El hotel ofrece una experiencia de lujo que va mucho más allá del alojamiento. Entre sus instalaciones destacan su piscina exterior, el spa, el gimnasio y diferentes espacios gastronómicos y de ocio. Su propuesta combina diseño contemporáneo, gastronomía y bienestar en un entorno junto al mar, una combinación que lo ha convertido en uno de los alojamientos más conocidos de Barcelona.

Abril de 2026, el mes en el que comenzó su historia de amor

Más allá de la sorpresa, la publicación de Inés García ha permitido resolver una de las incógnitas que rodeaban a la pareja desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente: cuándo empezó exactamente su relación. Hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado de manera tan clara la fecha de inicio de su noviazgo.

La dedicatoria de la tarjeta, en la que Lamine hace referencia a sus siete meses juntos, sitúa el comienzo de su historia en abril de 2026. Fue precisamente durante aquella primavera cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre un posible romance entre ambos, después de que fueran relacionados en diferentes planes y escapadas.

Uno de los destinos que despertó mayor interés fue Grecia, donde fueron fotografiados disfrutando de unos días juntos. Sin embargo, durante aquellas primeras semanas, ninguno de los dos quiso pronunciarse públicamente sobre la naturaleza de su relación.

La confirmación llegó en mayo, cuando Lamine acudió acompañado de Inés a la celebración organizada por el FC Barcelona para festejar el título de Liga. Ambos llegaron juntos, cogidos de la mano y mostrando una gran complicidad, convirtiendo aquella aparición en una de sus primeras presentaciones públicas como pareja.