Rosalía ha convertido el concepto de Motomami en una de las señas de identidad más reconocibles de su carrera, pero detrás de esta palabra hay una historia familiar que va mucho más allá de la música, la estética motera y la imagen transgresora que acompañó a su tercer álbum. La cantante catalana ha explicado en distintas entrevistas que su pasión por las motos nació en casa, especialmente gracias a la influencia de su madre, Pilar Tobella, a quien recuerda conduciendo desde que era pequeña. Una afición que ha pasado de generación en generación y que terminó convirtiéndose en el nombre de uno de los discos más importantes de su trayectoria. «Yo soy motomami porque mi madre era motomami, y su madre también lo era», ha contado la artista, poniendo el foco en las mujeres de su familia.

La influencia de su madre y su abuela en el universo ‘Motomami’

La relación de Rosalía con las motos viene de lejos. No se trata de una afición adquirida para construir una imagen artística ni de un recurso estético pensado para acompañar sus videoclips. Es algo que ha formado parte de su vida desde la infancia. En una entrevista concedida a El País Semanal en marzo de 2022, la cantante recordó la imagen de su madre, Pilar Tobella, montando en moto, una escena que conserva muy presente. «Mi madre siempre ha ido en moto y esa imagen la tengo muy clara. Por eso voy en moto desde hace años», explicó.

La artista también ha contado que comenzó a conducir motos cuando era niña. En una conversación con GQ México, recordó que empezó a montar con apenas ocho o nueve años, una experiencia que terminó convirtiéndose en una parte habitual de su vida. «Empecé a conducir en moto a los 8 años», explicó.

Su madre no es, sin embargo, la única mujer de la familia que ha contribuido a construir esta identidad. Rosalía también menciona a su abuela cuando habla de las raíces de Motomami. De ahí que el término tenga para ella una dimensión generacional: representa a mujeres independientes, con carácter y una personalidad propia. Una herencia familiar que ha querido trasladar a su música y que explica por qué el nombre terminó teniendo tanta importancia en su proyecto.

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El origen del nombre que terminó dando título a su disco

Aunque la asociación entre las motos y su familia parece evidente, Rosalía ha explicado que la palabra Motomami no nació directamente de esa afición. Su origen fue bastante más casual. Según contó en una entrevista, el término procedía de la antigua dirección de correo electrónico de una amiga. Lo había visto tiempo atrás y se quedó con él, aunque no fue hasta que empezó a desarrollar su tercer álbum cuando encontró el significado que buscaba.

Mientras trabajaba en las canciones, la cantante buscaba una palabra que resumiera las diferentes emociones y contrastes que quería transmitir. Fue entonces cuando recuperó aquel concepto y decidió hacerlo suyo: «Encontré que la palabra que resumía mejor lo que estaba pasando y el sentimiento era Motomami».

‘Motomami’, mucho más que una estética motera

Publicado en marzo de 2022, Motomami supuso un cambio importante en la trayectoria musical de Rosalía. Después del reconocimiento internacional conseguido con El mal querer, la artista apostó por una propuesta mucho más experimental, en la que convivían el reguetón, los sonidos electrónicos, las referencias al flamenco y las canciones más íntimas.

Esa combinación de fuerza y vulnerabilidad también se reflejaba en su imagen. Los cascos, las motos, el cuero y las referencias al mundo del motor se convirtieron en elementos habituales de aquella etapa. El videoclip de Saoko, uno de los temas más reconocibles del álbum, es un buen ejemplo de ello: Rosalía aparece acompañada de un grupo de motoristas mientras las acrobacias y las motocicletas ocupan buena parte del protagonismo visual.

La cantante explicó que el concepto representaba «energía femenina y fuerza», una definición que encajaba con la personalidad del disco y con la imagen que quería proyectar. Sin embargo, también había espacio para las emociones más vulnerables, como demuestra G3 N15, una de las canciones más personales del álbum, vinculada a la distancia que experimentó respecto a su familia durante su estancia en Estados Unidos.

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Un disco que marcó su carrera internacional

El impacto de Motomami fue también evidente en el terreno musical. El álbum consiguió cuatro Latin Grammy en 2022, entre ellos el de álbum del año, y en 2023 sumó un Grammy estadounidense al mejor álbum latino de rock o alternativo. Además, su gira internacional permitió trasladar aquella propuesta visual y sonora a grandes escenarios de todo el mundo.

Ahora, con LUX, su cuarto álbum de estudio, Rosalía atraviesa otra etapa profesional. El lanzamiento, publicado en noviembre de 2025, ha vuelto a situarla entre las grandes protagonistas de la música internacional. La artista ha conseguido seis Latin Grammy y nueve nominaciones a los Grammy estadounidenses de 2027, según la información publicada por Heraldo.