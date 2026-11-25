La política española afronta una nueva cita con las urnas en un momento de desgaste para el Gobierno y con un escenario electoral que podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Este domingo 29 de noviembre, los ciudadanos están llamados a votar en unas elecciones generales que llegan después de ocho años de gobiernos de izquierdas, marcados por una sucesión de controversias, dificultades políticas y problemas que siguen preocupando a todos. En este contexto, unas antiguas declaraciones de José Sacristán sobre el funcionamiento de los nuevos partidos políticos han vuelto a despertar interés.

El veterano actor español dejó una reflexión que, con el paso del tiempo, ha adquirido una lectura especialmente significativa. «Los nuevos partidos que están llegando no están dando la talla de lo que sería de exigir», afirmó en el programa Palo y Astilla con Mamen Mendizábal.

La presentadora fue consciente de que aquella valoración podía provocar reacciones. «Oye, tú ya sabes que decir esto en la tele, luego te caen palos, ¿eh?», le advirtió. Sacristán, lejos de retirar lo dicho o suavizar su postura, respondió con una frase que también dejó clara su escasa preocupación por las posibles críticas: «Uno ya tiene el culo chamuscado de varias sillas eléctricas».

Unas palabras interesantes

La recuperación de aquella entrevista coincide ahora con un momento de transformación en el espacio situado a la izquierda del PSOE. La aparición del Frente Amplio y los movimientos para reorganizar las distintas sensibilidades progresistas han devuelto a primer plano las dificultades de un bloque que durante los últimos años ha atravesado importantes tensiones internas.

Por otro lado, Podemos atraviesa una etapa especialmente complicada. La formación ha perdido buena parte de la influencia que llegó a tener, mientras otras organizaciones y proyectos intentan ocupar el espacio que anteriormente representaba.

La situación actual permite recuperar la advertencia que formuló José Sacristán sobre las expectativas depositadas en los nuevos partidos.

8 años de problemas

Mientras tanto, el PSOE afronta estos comicios con el desgaste acumulado después de ocho años al frente del Ejecutivo. Durante este periodo, el Gobierno ha tenido que gestionar diferentes crisis y afrontar problemas relacionados con la economía, la vivienda, los servicios públicos y la corrupción.

La izquierda llega así a las urnas con la obligación de defender su balance de gestión y convencer a los ciudadanos de que merece continuar gobernando. Sus adversarios, por su parte, han encontrado en esas dificultades uno de sus principales argumentos de campaña. La sensación de agotamiento político y la acumulación de problemas pendientes se han convertido en elementos centrales de la discusión electoral.

En el otro lado del tablero se encuentra Alberto Núñez Feijóo, que aspira a conseguir la presidencia del Gobierno después de varios años como líder de la oposición. Las encuestas difundidas durante la campaña sitúan al Partido Popular como primera fuerza y apuntan a una posible victoria de los populares en las elecciones del 29 de noviembre.

La incógnita no se limita a conocer qué partido conseguirá más votos. También será determinante la distribución de los escaños y la posibilidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar un nuevo Ejecutivo. En ese escenario, Vox y las diferentes formaciones que integran el espacio de izquierdas pueden desempeñar un papel relevante.

Feijóo tiene ante sí una oportunidad electoral importante y cada vez son más los que confían en él para solucuiar los problemas creados por el bloque socialista. La vivienda, el coste de la vida, el empleo, la sanidad y la situación de los servicios públicos figuran entre los asuntos que pueden influir en el comportamiento de los electores.

Los nuevos partidos sigue abierto

Las declaraciones de José Sacristán adquieren así una nueva dimensión en plena campaña. Su crítica no estaba dirigida exclusivamente a una organización concreta, sino a la distancia que puede existir entre las promesas de renovación y los resultados obtenidos por quienes llegan a las instituciones con la intención de cambiar la política.

La trayectoria de Podemos constituye uno de los ejemplos más visibles de esa evolución. Una formación que llegó a disputar el liderazgo electoral del espacio progresista se encuentra ahora en una posición mucho más debilitada, mientras el Frente Amplio intenta abrirse camino en un escenario donde las siglas y los liderazgos continúan cambiando.

La jornada electoral permitirá comprobar hasta qué punto los ciudadanos respaldan la continuidad del actual modelo de Gobierno o prefieren apostar por una alternativa encabezada por el Partido Popular. Después de ocho años de gobiernos de izquierdas, las urnas ofrecerán una respuesta al desgaste del Ejecutivo y a las expectativas de cambio que reflejan los sondeos.

En cualquier caso, la reflexión de Sacristán mantiene su vigencia en un momento en el que los partidos necesitan algo más que discursos atractivos para convencer al pueblo. Las promesas electorales pueden generar ilusión durante un tiempo, pero la gestión diaria termina siendo la verdadera prueba para cualquier formación política.