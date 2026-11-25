Curro Romero ha recibido el alta médica después de llevar varios días ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla a causa de una infección respiratoria. Ha sido Carmen Tello, la mujer del torero, la encargada de informar de esta buena noticia a COOL, asegurando que ya se encuentra mucho mejor y que ahora lo único que desean es llegar a casa para seguir recuperándose.

«Ayer las analíticas ya dieron resultados normales. Los hongos que tenía el pobre en el esófago, que se lo había producido el tratamiento del antibiótico y corticoides que le habían puesto, ya no los tiene. Ya está muy bien, y ya puede comer, por fin. Ahora a las 13:00 horas nos vamos para casa», contaba.

Durante la conversación, Carmen Tello se sinceraba con este medio y expresba su deseo de que «aguantara un poco más de tiempo» sin necesidad de volver a ser ingresado. Y es que, en los últimos meses, Curro Romero ha sufrido varios reveses de salud que le han obligado a pasar por el hospital en repetidas ocasiones, manteniendo en vilo a su círculo más cercano. «Antes de ingresarlo, esta vez estuvo ocho días malo en casa. Le dieron el antibiótico allí, pero de repente se puso fatal, que fue cuando ya acudimos a urgencias. Ahora vamos a ver si se adapta. Estás más endeble y más débil, pero bueno, él remonta bien, si Dios quiere», comentaba.

Además, Tello explicaba que, tras recibir el alta, el maestro no tiene que seguir ningún tratamiento desde casa, puesto que los resultados de las últimas analíticas habían sido favorables. Una noticia que supone un pequeño respiro para el matrimonio después de unos días marcados por la incertidumbre. Y es que, pese a la preocupación, Carmen se ha mostrado esperanzada ante la evolución de su marido, confiando una vez más en su capacidad para superar las adversidades.

Este mismo lunes, cuando salió a la luz el ingreso del maestro, COOL también tuvo la oportunidad de poder hablar con Carmen Tello, quien, además de ofrecer detalles sobre la evolución del estado de salud de Curro Romero, se sinceró sobre cómo estaba afrontando ella estos delicados momentos. «No sé, estoy cansada. Y también preocupada de que cada dos por tres se pone malo. Cada vez va teniendo más años y cada vez necesita más antibióticos y más cosas. Pero bueno, es ley de vida. Va a cumplir 93 años el próximo día 1 de diciembre. Y fíjate lo fuerte que es, que lleva para adelante todo, el pobre. […] Pero bueno, esperemos que tengamos una espera larga hasta la próxima recaída», expresaba. Ahora, tras unos días marcados por la preocupación, el matrimonio regresa a casa con una buena noticia a las puertas de una fecha muy especial. Y es que, si todo continúa evolucionando favorablemente, el diestro podrá soplar las velas de su cumpleaños rodeado de los suyos y en la intimidad de su casa.