El cine internacional se vistió de gala anoche en el Teatro Regio de Turín con motivo de la inauguración del 44º Festival de Cine de Turín. Una ceremonia que reunió a algunas de las figuras más reconocidas del séptimo arte y que tuvo como gran protagonista a John Travolta, distinguido con el premio Stella della Mole por su trayectoria cinematográfica. COOL asistió a la velada de la mano de Lancia, en una noche que también rindió homenaje a otros grandes nombres de la industria.

El actor estadounidense, una de las estrellas más reconocibles de Hollywood, recibió el galardón entre los aplausos del público, que le dedicó una larga ovación. Emocionado, Travolta quiso agradecer el reconocimiento y, sobre todo, el cariño que ha recibido durante sus más de cinco décadas de carrera. «Gracias por regalarme la carrera más bonita de los últimos cincuenta años. He podido explorar e interpretar tantos personajes diferentes y me habéis dado la oportunidad de cantar, bailar y hacer cosas con las que nunca habría soñado», aseguró.

El intérprete también recurrió a una referencia a Shakespeare para expresar lo que ha significado su profesión: «Me habéis permitido ser. Nunca me habéis cortado las alas. Me habéis permitido volar alto y expresarme sin límites». Unas palabras que despertaron la emoción de los asistentes.

Pero Travolta no fue el único protagonista de la noche. La organización entregó también las Stella della Mole a Stephen Frears, uno de los directores británicos más reconocidos de las últimas décadas, responsable de títulos como Las amistades peligrosas, The Queen o Philomena; y a Mike Newell, realizador de películas tan populares como Cuatro bodas y un funeral y Harry Potter y el cáliz de fuego. Este último recibió el reconocimiento de manos de la actriz Giovanna Mezzogiorno, con quien había trabajado en El amor en los tiempos del cólera.

La actriz portuguesa Maria de Medeiros, inolvidable para muchos espectadores por su papel en Pulp Fiction, también fue distinguida durante la ceremonia. A ellos se sumó la directora alemana Margarethe von Trotta, otra de las grandes figuras del cine europeo, reconocida por una filmografía marcada por su mirada sobre la historia y la sociedad.

Una inauguración con grandes nombres del cine

La ceremonia estuvo conducida por Ambra Angiolini y contó con la presencia de representantes institucionales y personalidades del mundo cultural. Antes de la entrega de premios, el Teatro Regio acogió una alfombra roja por la que desfilaron los invitados de esta 44ª edición, que se prolongará hasta el próximo 2 de diciembre.

La noche tuvo también como invitado destacado al director Roland Joffé, que presentó November 1963, la película elegida para inaugurar el festival y protagonizada por John Travolta y Robert Carlyle. El filme aborda el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy desde una perspectiva centrada en los vínculos de la criminalidad organizada con el magnicidio.

La presencia de Travolta en Turín tenía, además, otro atractivo. Durante el certamen, el actor presenta Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo), su primera película como director, que supone un nuevo paso en una carrera en la que ha explorado prácticamente todos los registros interpretativos.