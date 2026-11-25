John Travolta es una de esas estrellas de Hollywood cuyo nombre forma parte de la historia del cine. Su manera de bailar, caminar y moverse delante de una cámara es tan reconocible como algunos de los personajes a los que ha dado vida. Anoche, el actor estadounidense recibió el premio Stella della Mole durante la inauguración del 44º Festival de Cine de Turín, una de las grandes citas cinematográficas de Italia, que se celebra del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

COOL ha sido invitado por Lancia a la inauguración del certamen, que tiene como escenario el emblemático Teatro Regio de Turín. Una velada en la que Travolta acaparó buena parte de la atención, pero en la que también se reconoció la trayectoria de destacados nombres del séptimo arte. Los directores Stephen Frears, Mike Newell y Roland Joffé, además de la actriz María de Medeiros, recibieron también distintos galardones en el marco del festival.

La distinción Stella della Mole reconoce la extraordinaria trayectoria de Travolta y su contribución a la historia del cine. Una carrera que atraviesa generaciones y que encuentra algunos de sus momentos más emblemáticos en películas como Fiebre del sábado noche, Grease o Pulp Fiction. Para Giulio Base, director artístico del festival, el intérprete representa «un legado universal de emociones». «Es un actor que hizo soñar al mundo y cambió la historia del cine, incluso con sus pasos de baile», destacó.

Giulio Base subrayó también la influencia que sus personajes han ejercido más allá de la pantalla: «Revolucionaron las costumbres: en sus gestos, sus peinados, su forma de caminar». Una capacidad para conectar con el público que, en su opinión, convierte a Travolta en una de las presencias más magnéticas e inolvidables del cine.

«Todos los personajes que interpreto empiezan por el movimiento. Primero decido cómo se desplazan por el espacio»

El actor compartió algunas de las claves de su manera de trabajar. Y hay una palabra que aparece desde el primer momento: movimiento. Para Travolta, la construcción de un personaje comienza mucho antes de pronunciar su primera frase.

«Creo que todos los personajes que interpreto empiezan por el movimiento. Primero decido cómo se desplazan por el espacio, cómo se mueven, cómo llevan el ritmo. Después voy añadiendo el resto», explicó. Y añadió una reflexión que ayuda a entender buena parte de su particular estilo interpretativo: «La manera en la que un personaje camina, habla y se comporta es lo primero que tengo en cuenta cuando recopilo información para desarrollarlo».

No parece casualidad en alguien que convierte el baile en una de sus señas de identidad y que consigue que movimientos aparentemente cotidianos se transformen en imágenes icónicas. Desde Tony Manero hasta Vincent Vega, sus personajes tienen una personalidad física muy marcada.

También habló de sus preferencias como espectador. Aunque su filmografía incluye grandes producciones comerciales y películas de acción, Travolta reconoce su especial predilección por el cine clásico y por aquellas historias que profundizan en la condición humana. «Me gusta el cine clásico y disfruto de las historias que llegan hasta lo más profundo del alma. Ese es mi tipo de película favorito», confiesó. Entre sus referencias aparecen nombres como Bernardo Bertolucci y François Truffaut.

Su primera película como director

La visita a Turín tiene además otro motivo especial. Travolta ha presentado Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo), su primera película como director, un proyecto que supone un nuevo capítulo en una carrera de más de cinco décadas.

Preguntamos al actor por lo que más le sorprende al ponerse detrás de la cámara después de tantos años trabajando con grandes directores y explicó que su experiencia como intérprete se convierte en una especie de biblioteca personal. «Después de cincuenta años haciendo películas, he visto a directores realizar trabajos extraordinarios, otros no tan buenos y también algunos mediocres. He ido guardando en mi memoria todo lo que admiraba de los grandes directores, como si fuera una biblioteca».

A la hora de dirigir, recurre precisamente a ese aprendizaje: «He utilizado todo lo que sentía que funcionaba y he eliminado aquello que no funcionaba. Así he hecho mi pequeña película, intentando alcanzar la perfección». Una declaración que resume su manera de afrontar esta nueva aventura profesional.

Durante la entrega del galardón, Travolta también dedica unas palabras de agradecimiento al público, al que atribuye buena parte de su trayectoria. «Gracias por regalarme la carrera más bonita de los últimos cincuenta años. He podido explorar e interpretar personajes muy diferentes y me habéis dado la oportunidad de cantar, bailar y hacer cosas con las que nunca habría soñado», señaló emocionado. «Me habéis permitido volar».

Lejos de mostrar una hoja de ruta cerrada para los próximos años, el actor aseguró que prefiere dejar espacio a la inspiración. «No tengo ideas calculadas sobre lo que se supone que debo hacer o no hacer. Me gusta estar aquí, disfrutar del momento y dejar que quizá algo me inspire para hacer lo siguiente o probar algo diferente. Intento no calcular demasiado el futuro».

Una filosofía que parece acompañar a una carrera en la que Travolta sigue encontrando nuevas maneras de expresarse. Anoche, en el Teatro Regio de Turín, el actor recibió el reconocimiento a una trayectoria que ya pertenece a la memoria colectiva del cine.