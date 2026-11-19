Carlos Alcaraz no tiene dudas cuando le preguntan quién es el mejor tenista de todos los tiempos. El murciano, que ha crecido admirando a algunas de las grandes leyendas de este deporte y que se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del circuito internacional, ha sorprendido al pronunciarse sobre el eterno debate entre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Aunque el tenista español reconoce que el manacorí fue uno de sus grandes referentes durante la infancia, considera que el serbio está por encima de todos si se tienen en cuenta los resultados y los títulos conseguidos a lo largo de su carrera. Una respuesta muy clara que pone de manifiesto la admiración que siente por las tres grandes figuras del tenis, pero también su reconocimiento al extraordinario palmarés de Djokovic.

Carlos Alcaraz reconoce que Rafa Nadal fue su gran referente durante la infancia

Carlos Alcaraz ha hablado en varias ocasiones de la influencia que tuvo Rafa Nadal en sus primeros pasos en el tenis. El balear fue uno de los grandes ídolos de su infancia y una figura a la que observaba con admiración cuando todavía soñaba con convertirse en tenista profesional. Por eso, cuando le preguntan por el mejor jugador de todos los tiempos, el murciano no se olvida de quien fue una de sus mayores inspiraciones.

Durante los actos previos a la Laver Cup celebrada en Londres, Alcaraz tuvo que responder a una de las preguntas que más debate genera entre los aficionados: quién merece el reconocimiento como el mejor tenista de la historia. Su respuesta fue contundente y distinguió entre la admiración personal y los méritos deportivos.

«Para mí, Nadal era un referente cuando era niño, alguien a quien aspiraba a ser. Pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces», explicó el deportista español.

Los números de Novak Djokovic que explican la elección de Alcaraz

El argumento de Carlos Alcaraz tiene una explicación muy concreta: el palmarés de Novak Djokovic es uno de los más impresionantes de la historia del deporte. El tenista serbio suma 24 títulos individuales de Grand Slam, una cifra que le coloca por delante de Rafa Nadal, que conquistó 22, y Roger Federer, que terminó su trayectoria profesional con 20.

Pero sus registros no se limitan a los grandes torneos. Djokovic también ha permanecido 428 semanas en lo más alto del ranking mundial, un récord que demuestra su extraordinaria regularidad durante distintas etapas de su carrera. Además, ha conseguido ganar los nueve torneos de categoría Masters 1000 al menos una vez, completando el conocido como Career Golden Masters. De hecho, es el único tenista que ha logrado esta hazaña en dos ocasiones.

A su impresionante trayectoria se suma también la medalla de oro olímpica que consiguió en París 2024. Un triunfo especialmente significativo, ya que llegó después de imponerse precisamente a Carlos Alcaraz en la final. El español tuvo que conformarse con la medalla de plata en una de las citas más importantes de aquella temporada.

La relación de Carlos Alcaraz con Nadal y Djokovic

Más allá de las estadísticas, Carlos Alcaraz mantiene una relación especial con las dos leyendas del tenis. En el caso de Rafa Nadal, pudo cumplir uno de sus sueños al compartir pista con él durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos formaron pareja en el torneo de dobles, una experiencia muy especial para el murciano, que había crecido siguiendo los éxitos del manacorí.

Con Djokovic, en cambio, ha construido una rivalidad deportiva que ha dado lugar a algunos de los partidos más emocionantes de los últimos años. El serbio ha sido uno de sus grandes adversarios en las finales de los torneos más importantes y también uno de los jugadores que más le ha exigido para seguir evolucionando.

Alcaraz ha reconocido en otras ocasiones la admiración que siente por el balcánico, no sólo por sus resultados dentro de la pista, sino también por su comportamiento fuera de ella. El murciano ha destacado especialmente su manera de tratar a los jugadores más jóvenes y su disposición para ayudar a quienes empiezan a hacerse un hueco en el circuito profesional.