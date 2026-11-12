Recuperan seis cuadros de Picasso robados en un restaurante de Francia: estaban escondidos detrás de cajas y ropa de cama

Seis obras originales de Pablo Picasso, desaparecidas desde principios de octubre tras un sorprendente robo en un restaurante de la Costa Azul francesa, han sido recuperadas por las autoridades después de varias semanas de investigación. Los grabados, pertenecientes a una de las series más conocidas del artista malagueño, fueron encontrados escondidos detrás de unas cajas de herramientas y una pila de ropa de cama en una vivienda de la región de Alpes-Maritimes. El operativo policial se ha saldado con siete detenidos, sospechosos de participar en el asalto y en las tareas de apoyo logístico. Las piezas, cuyo valor conjunto supera los 100.000 euros, han sido devueltas a su propietario, el coleccionista británico Christian Levett. Un caso que ha vuelto a poner el foco sobre los robos de obras de arte en Francia y la facilidad con la que el patrimonio cultural puede convertirse en objetivo de la delincuencia.

Un robo de menos de un minuto en un restaurante de la Riviera francesa

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de octubre, cuando dos individuos encapuchados y con guantes accedieron por la fuerza al restaurante L’Amandier, situado en el municipio francés de Mougins, a pocos kilómetros al norte de Cannes. Mientras ambos entraban en el establecimiento y se dirigían directamente a la sala dedicada a Picasso, un tercer integrante del grupo permanecía en el exterior vigilando desde un vehículo.

La operación fue especialmente rápida. Según explicó Matthieu Autant, gerente del restaurante, los ladrones consiguieron acceder por una de las puertas acristaladas y hacerse con los seis grabados en menos de un minuto. Las cámaras de seguridad registraron parte del asalto, en el que los asaltantes descolgaron las obras y abandonaron el establecimiento sin apenas perder tiempo.

El propietario descubrió lo sucedido a primera hora de la mañana y alertó inmediatamente a las autoridades. La fiscalía de Grasse abrió una investigación que quedó en manos de la brigada de investigación de Cannes, encargada de identificar a los responsables y localizar las piezas antes de que pudieran desaparecer del mercado.

Las obras pertenecen a una de las grandes series de Picasso

Los seis grabados sustraídos forman parte de la conocida Suite Vollard, una colección de cien aguafuertes que Pablo Picasso realizó a principios de la década de 1930. Se trata de un conjunto especialmente relevante dentro de la trayectoria del artista, que reúne diferentes escenas y motivos relacionados con su universo creativo.

Las piezas recuperadas pertenecían al coleccionista de arte británico Christian Levett, propietario del restaurante L’Amandier, quien las había adquirido en 2008. Desde 2010 permanecían expuestas en el establecimiento, concretamente en el Salón Picasso, un espacio dedicado al pintor español.

El valor estimado de los seis grabados supera los 100.000 euros, una cifra que explica el interés que podían despertar entre quienes pretendieran introducirlos en el mercado ilegal de obras de arte. Sin embargo, su procedencia y las características de las piezas también dificultaban una posible venta.

Siete detenidos y un hallazgo entre herramientas y ropa

La recuperación de los grabados fue posible después de varias semanas de vigilancia, seguimientos e intervenciones telefónicas. Según la información difundida por las autoridades francesas, alrededor de cuarenta agentes participaron en el operativo que permitió registrar dos viviendas de la región de Alpes-Maritimes.

Durante uno de los registros, los investigadores encontraron las seis obras en el dormitorio de una de las viviendas. Estaban apiladas y ocultas detrás de cajas de herramientas y ropa de cama, lejos de cualquier espacio destinado a conservar o exhibir piezas artísticas de semejante valor.

La operación terminó con siete personas detenidas, tres de ellas sospechosas de haber ejecutado directamente el robo y otras cuatro presuntamente implicadas en labores de apoyo logístico. Los arrestados tienen entre 18 y 30 años.

El comandante de la gendarmería de Cannes, Guillaume Plaidy, apuntó a una posible relación con el crimen organizado y explicó que los sospechosos no eran especialistas en el mercado artístico. De hecho, algunos eran conocidos por su vinculación con delitos relacionados con la tenencia de drogas y armas. Los investigadores también relacionaron el caso con el robo de un vehículo cometido meses antes en la misma región.

Picasso y su vínculo con el pueblo de Mougins

El escenario de este robo tiene, además, una conexión especial con la historia del artista. Mougins, una localidad medieval situada en una colina de la Costa Azul, fue el lugar donde Picasso pasó los últimos años de su vida junto a su segunda esposa, Jacqueline Roque.

El pintor malagueño se instaló allí en 1961, en una casa de campo de estilo provenzal, y permaneció en el municipio hasta su fallecimiento en 1973. Por eso, la presencia de sus obras en un establecimiento de la localidad tenía también un significado cultural y sentimental.

Tras recuperar los grabados, Christian Levett explicó que había reforzado la seguridad del restaurante con nuevas cerraduras, sensores de movimiento y cámaras. Además, decidió sustituir las obras originales por fotografías de Picasso realizadas por distintos fotógrafos. Su intención es mantener los grabados guardados mientras estudia qué hacer con ellos, ya que, después de lo ocurrido, considera que no merece la pena volver a exponerlos al riesgo de otro robo.