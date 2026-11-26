Geri Halliwell y su marido, Christian Horner, han protagonizado una de las compras inmobiliarias más llamativas del momento. La que fuera integrante de las Spice Girls y el empresario británico han adquirido Edgcote House, una histórica mansión inglesa que sirvió de escenario para la adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio que la BBC estrenó en 1995. El matrimonio habría desembolsado alrededor de 62 millones de euros por esta impresionante propiedad, que reúne siglos de historia, una arquitectura excepcional y una extensión de terreno difícil de imaginar. La operación tiene, además, un significado especial para la cantante, declarada admiradora de la escritora Jane Austen.

Edgcote House, una mansión de película

La nueva residencia de la pareja no es una propiedad cualquiera. Situada en Northamptonshire, en Inglaterra, Edgcote House es conocida por haber aparecido en la adaptación de Orgullo y prejuicio de 1995, protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle. En concreto, sus instalaciones sirvieron como escenario para representar Netherfield, la residencia del señor Bingley en la célebre historia de Jane Austen.

Esta conexión cinematográfica habría sido uno de los grandes atractivos para Geri Halliwell, que en más de una ocasión ha manifestado su admiración por la escritora británica y se ha definido como una auténtica fanática de su obra. Por eso, hacerse con una propiedad vinculada a uno de los relatos más conocidos de la literatura inglesa supone un aliciente añadido a una operación inmobiliaria de semejante magnitud.

La historia de Edgcote House se remonta al siglo XVIII. Su construcción tuvo lugar entre 1748 y 1754 y responde al estilo arquitectónico georgiano, caracterizado por la simetría de sus fachadas y sus proporciones clásicas. Además, cuenta con la máxima protección patrimonial de Grado I en Inglaterra, una catalogación reservada a edificios de especial interés histórico y arquitectónico. Esta distinción obliga a preservar buena parte de sus elementos originales y limita las posibles modificaciones que puedan realizar sus propietarios.

Más de 2.400 metros cuadrados y una finca de casi 700 hectáreas

Las dimensiones de la vivienda explican buena parte de su elevado precio. Edgcote House dispone de aproximadamente 2.400 metros cuadrados habitables distribuidos en varias plantas. En su interior alberga ocho dormitorios principales, doce habitaciones abuhardilladas, seis salones, cinco baños y diferentes vestidores, además de otras estancias propias de una residencia de estas características.

La propiedad también conserva numerosos detalles arquitectónicos y artesanales del siglo XVIII, que forman parte de su valor histórico. No obstante, lo más sorprendente es que la compra no se limita al edificio principal: el matrimonio también se hace con una extensa finca de cerca de 700 hectáreas.

En estos terrenos se encuentran jardines, bosques, tierras de cultivo, zonas de paseo, un huerto, invernaderos y una pista de tenis. La entrada a la residencia se realiza a través de un largo camino de grava que atraviesa parte de la finca y conduce hasta la imponente fachada de la mansión.

Entre sus instalaciones destaca especialmente un hipódromo privado, acompañado de cuadras y espacios destinados al entrenamiento de caballos. Unas infraestructuras que encajan con una de las grandes aficiones de Christian Horner y Geri Halliwell: el mundo ecuestre y las carreras de caballos. Según las informaciones publicadas sobre la operación, la pareja estaría interesada en desarrollar esta actividad en su nueva propiedad.

Una residencia con historia real: Enrique VIII y Ana de Cléveris

Más allá de su vinculación con Jane Austen, Edgcote House también guarda una historia relacionada con la monarquía inglesa. La propiedad estuvo vinculada a Enrique VIII, que posteriormente se la cedió a su cuarta esposa, Ana de Cléveris, en el contexto de su separación.

De esta manera, la nueva adquisición de Geri Halliwell y Christian Horner reúne referencias literarias, cinematográficas e históricas en una misma dirección. Una combinación poco habitual incluso dentro del mercado de las grandes propiedades británicas.

La compra llega, además, en un momento de gran exposición mediática para el matrimonio. Horner, que estuvo al frente de Red Bull Racing durante dos décadas, abandonó la dirección de la escudería de Fórmula 1 en julio de 2025. Desde entonces, su vida profesional y personal ha seguido despertando interés en la prensa británica.