Con el encendido de las luces, las plazas y avenidas se llenan de árboles iluminados, y cuesta resistirse a sacar el móvil para guardar el momento. El chasco llega al revisar la galería. El árbol sale movido, las luces se han convertido en manchas blancas y el cielo tiene un tono grisáceo que no se parece en nada a lo que se veía en directo.

El iPhone tiene una herramienta pensada para estas situaciones, el modo Noche, pero dejar que actúe por su cuenta no siempre funciona con algo tan brillante como un árbol de Navidad. Esta guía explica cómo sacarle partido y qué ajustes conviene tocar antes de disparar para conseguir fotos que transmitan el ambiente de esas noches.

Cuándo se activa el modo Noche y por qué a veces no aparece

El modo Noche está disponible desde el iPhone 11 y no hay que buscarlo en ningún menú para que funcione. La cámara lo activa sola cuando detecta poca luz. Sabrás que está activo porque el icono de la luna, en la parte superior de la pantalla, se vuelve amarillo y muestra un número. Ese número son los segundos que durará la captura.

En una calle muy iluminada puede pasar que el icono no aparezca. Con tantas bombillas encendidas, la cámara calcula que hay luz suficiente y dispara de forma normal. Lo verás sobre todo en las grandes avenidas decoradas, y ahí te servirá más bajar la exposición, como explico más abajo, que el propio modo Noche.

Hay dos funciones que lo desactivan. Si tienes encendido el flash o las Live Photos, el modo Noche no entra. Para fotografiar luces navideñas conviene apagar las dos, porque el flash ilumina lo que tienes delante y anula justo el ambiente que quieres captar.

Tampoco funciona igual con todas las cámaras. En el iPhone 11 solo está disponible con el gran angular (1x). A partir de la serie 12 llega también al ultra gran angular (0,5x) y a la cámara frontal, y desde el iPhone 13 Pro se suma el teleobjetivo de los modelos Pro.

Cuántos segundos necesita una foto de luces navideñas

La duración de la captura la decide el iPhone, aunque puedes cambiarla. Para hacerlo, sigue estos pasos.

Abre la app Cámara en modo Foto, en un sitio con poca luz. Toca el icono de seis puntos de la esquina superior derecha o desliza hacia arriba sobre la barra de modos. En el menú que se abre, toca el botón del modo Noche. Aparecerá un regulador con los segundos de captura. Desliza el regulador para elegir el tiempo. Con Máx, la cámara usa la exposición más larga posible, y si lo llevas al extremo contrario desactivas el modo Noche para esa foto. Pulsa el obturador y no muevas el móvil hasta que termine la cuenta atrás. Si quieres cortarla antes, toca el botón de detener.

Con las luces de Navidad, más tiempo no significa mejor foto. Las bombillas emiten mucha luz, y una captura larga las convierte en manchas blancas sin color, con halos que se comen los detalles del adorno. Para un árbol iluminado o una fachada decorada, una captura de uno a tres segundos da mejores resultados que el máximo. Máx tiene más sentido en escenas oscuras, como un jardín con unas pocas guirnaldas o un belén en la calle sin farolas cerca.

Bajar la exposición, el ajuste que más cambia la foto

El modo Noche está pensado para iluminar la escena, y eso juega en contra en Navidad. Una foto de este tipo queda mejor con el fondo oscuro y cada luz con su color. Si todo sale iluminado, el cielo se vuelve gris y la imagen parece tomada al atardecer.

La solución más rápida es tocar en la pantalla sobre la zona más brillante, por ejemplo el árbol, para enfocar ahí. Después, abre el mismo menú de seis puntos y toca Exposición. Desliza el regulador hacia los valores negativos hasta que las guirnaldas recuperen el color. Con bajarla un poco, el cielo vuelve a ser negro y los tonos de la decoración se distinguen sin problema.

Trípode, temporizador y apoyos para que no salgan movidas

Durante la captura, el iPhone combina varias imágenes, y cualquier movimiento se nota. La propia Apple recomienda mantener el móvil quieto hasta el final, apoyarlo en una superficie firme o usar un trípode. Si la cámara detecta que tiembla, en pantalla aparecen dos cruces. Hacerlas coincidir ayuda a reducir el desenfoque.

El trípode tiene otra ventaja. Cuando el iPhone nota que está totalmente quieto, el regulador ofrece tiempos de captura bastante más largos que a pulso, que pueden llegar a los 30 segundos en escenas muy oscuras. Si no llevas trípode, un muro, un banco o una papelera cumplen la misma función.

El temporizador también ayuda. Al pulsar el obturador mueves el móvil sin darte cuenta, y con una cuenta atrás de 3 o 10 segundos el disparo se produce cuando la mano ya no toca la pantalla. Lo encontrarás en el mismo menú de seis puntos. Disparar con un botón de volumen permite, por su parte, sujetar el teléfono con más firmeza.

Retratos con luces de fondo y otros detalles

La foto típica de estas fechas es una persona delante de un árbol iluminado. En los iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro y 16 Pro, incluidas sus versiones Max, el modo Noche funciona también en el modo Retrato. Así las luces del fondo se desenfocan en círculos y la persona queda iluminada. Según la lista de modelos compatibles de Apple, los iPhone 17 Pro no incluyen esta combinación. Los selfies en modo Noche sí están disponibles desde la serie 12.

Antes de disparar, limpia el objetivo. Una huella en el cristal apenas se nota de día, pero de noche crea destellos alrededor de cada punto de luz. Conviene evitar también el zoom digital por encima del óptico, porque con poca luz el ruido se multiplica.