Tineco Pure One S70: la aspiradora inalámbrica que ajusta sola la succión

La Tineco Pure One S70 forma parte de la serie Pure One S, que Tineco, fabricante de aspiradoras y limpiadores de suelos, presentó en agosto del año pasado. Su propuesta se apoya en dos ideas, por un lado, un conjunto de sensores que, según la marca, ajusta la potencia de succión en función de la suciedad que detecta. Por otro, una luz LED verde en el frente del cepillo principal que ayuda a ver el polvo sobre el suelo, sobre todo con la habitación a oscuras.

Así es la Tineco Pure One S70

La Tineco Pure One S70 es una aspiradora inalámbrica de escoba y de mano pensada para limpieza en seco. No incorpora autolimpieza, así que el mantenimiento recae en quien la usa. Se guarda de pie sobre una base que hace de soporte y de cargador.

Características del Tineco Pure One S70 Autonomía Hasta 95 minutos Succión 21 KPa Capacidad del depósito 0,6 L Batería Extraíble Pantalla LED ZeroTangle Sí Autolimpieza No Tiempo de carga 4 horas Nivel de ruido 75 dB(A) Peso 3,07 kg Luz LED Verde, de 150° Tubo Plegable de 180°

Diseño, peso y base de carga

Tiene el cuerpo gris metalizado, el depósito azul translúcido y una pantalla LED redonda en la parte superior del módulo de mano. El agarre lleva una zona rugosa y el peso es de unos 3 kilos, cómodo a la hora de desplazarla.

La base es una plataforma de plástico con una columna donde encaja el tubo, un soporte para el módulo de mano y dos clavijas laterales para colgar accesorios. El cable de alimentación sube hasta la parte alta del soporte y recorre el suelo hasta el enchufe.

Succión automática y luz LED

La marca agrupa sus sensores bajo el nombre 3DSense Pro. DustSense detecta el polvo y ajusta la potencia, LightSense es la luz LED verde, con un ángulo de 150 grados, y EdgeSense refuerza la succión junto a paredes y rodapiés. En la pantalla se ve el modo activo, AUTO o ECO, dentro de un arco azul. La marca añade un tercer nivel de máxima potencia, MAX.

Con la habitación a oscuras, la luz verde cubre una franja ancha por delante del cepillo y permite ver las motas de polvo sobre la baldosa. Tineco asegura que muestra partículas de hasta 0,02 milímetros. Veinte micras quedan por debajo de lo que distingue el ojo, así que lo que se ve es el reflejo de la luz sobre el polvo, no cada partícula.

Cepillo principal en baldosa, terrazo y alfombra

El cepillo principal lleva el sistema ZeroTangle, con un rodillo de cerdas rojas y azules dispuestas en diagonal bajo una tapa transparente. Sobre esa tapa hay un deslizador con dos iconos y la insignia 3DSense Pro. Según Tineco, las cerdas en V trabajan la alfombra y las finas el suelo duro, de modo que no hay que cambiar de cepillo al pasar de una superficie a otra. La marca asegura además que este diseño evita los enredos de pelo y que la entrada de succión es un 219 % más amplia gracias al sistema ClogLess.

Lo he pasado por las baldosas de la cocina, por un suelo de terrazo y por una alfombra, con el modo AUTO activado y también en ECO. Los resultados han sido satisfactorios sobre todas estas superficies.

Accesorios para rincones, bajos y tapicería

El módulo de mano se separa del tubo y admite varios accesorios. El mini cepillo motorizado tiene una ventana transparente y está pensado para tapicería, y lo pasé por mi asiento de trabajo.

La boquilla de rendijas lleva un anillo de cerdas que se despliega y la convierte en cepillo, y con ella limpié la esquina de la ducha y el fondo de un armario de cocina, donde un cepillo grande no entra.

El tubo plegable, que llega a doblarse 180 grados, sirve para meter el cepillo bajo muebles bajos sin agacharse.

Depósito, filtros y vaciado

El depósito de 0,6 litros es transparente y permite ver la suciedad acumulada, con la separación ciclónica que Tineco llama Pure-Cyclone. La filtración es de seis etapas y, según el fabricante, retiene el 99,99 % de las partículas de 0,3 micras. Una etiqueta amarilla en el propio depósito pide lavar y secar el filtro y el filtro HEPA cada seis meses y sustituirlos cada veinticuatro, y la tienda indica que se pueden aclarar con agua corriente.

Para vaciarlo hay un botón cromado en el mango, que según la etiqueta solo debe pulsarse al vaciar y nunca durante el uso. Con 0,6 litros de capacidad, en un par de limpiezas largas habrá que repetir la operación.

Autonomía y carga

Ofrece hasta 95 minutos, aunque esa cifra necesita matices. Esto se reserva al modo ECO con la boquilla de rendijas puesta. Con el cepillo principal en ECO baja a 65 minutos, y en MAX con ese cepillo se queda en 20.

La carga completa lleva cuatro horas, un tiempo que se antoja como largo, aunque es cierto que la base ayuda en el día a día, porque guardar la aspiradora en ella equivale a dejarla cargando.

Disponibilidad y precio

La tienda oficial de Tineco en España vende la Tineco Pure One S70 por 329 euros. La garantía es de dos años y la devolución se admite durante treinta días.

Lo mejor y lo peor de la Tineco Pure One S70

A favor juegan la luz LED, que permite ver el polvo con la habitación a oscuras, el modo AUTO, que evita elegir la potencia, y un conjunto de tubo plegable, mini cepillo y boquilla de rendijas que cubre suelo, rincones, bajos y tapicería con un solo aparato. La base con soporte para accesorios los mantiene a mano y el depósito transparente deja ver cuándo toca vaciar.

En contra, que la carga completa tarda cuatro horas y los 95 minutos solo se alcanzan en ECO con la boquilla de rendijas, mientras que con el cepillo principal en MAX la propia marca habla de 20.

Para una casa grande y en modo potente, la batería se queda corta en esos días de limpieza general profunda. En una vivienda mediana con suelos mixtos y con la costumbre de dejarla en su base, da para la limpieza diaria sin demasiados problemas..