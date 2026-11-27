Hay que ser resultadistas: no gana quien juega bien, sino que juega bien quien gana el partido, y por eso la mejor campaña la habrá hecho quien gane las elecciones. Y además, ya están hechos todos los pronósticos, los realistas, los temerarios y hasta los exóticos, que es como llama Kiko Llaneras a los de Iván Redondo; así que no queda más que echar el cierre con un breve de los chascarrillos de estos dos meses de contienda electoral y echarse a la calle en esta soleada tarde para ver si todavía pillamos algún chollo en el Black Friday.

Las señoras primero. Es cierto que salvar del naufragio y llevar a puerto la nave de Sumar era tarea para el más experimentado piloto de derrota (¡vaya metáfora más agorera!) y está claro que, aunque haya estado embarcada en la flotilla del amor, Ada Colau no se ha sacado ni el titulín de navegación básica.

Lo suyo fue una selección por descarte, porque a la capitana Yolanda ya la habían hecho caminar por el tablón, los oficiales, incluidos los ministros de la cohorte comunista del Gobierno, se retiraron nadando a toda velocidad y los dos niños pijos del Liceo Francés, Bustinduy en Madrid y Urtasun en Barcelona, no estaban por la labor de hundirse con el pecio. Así que Colau, después de pellizcarse varias veces para creerse que de verdad la habían hecho candidata, se ha pasado varias semanas paseándose por ahí, sin queriendo perder votos, con un pin de la bandera republicana en la solapa. Y cuando, al final, se ha puesto al tema, se lía con Feijóo cuando sabe que es Sánchez quien le ha vaciado de votos el cabàs.

En la derecha las cosas han ido asombrosamente bien para lo que acostumbran. Se han ido cediendo la vez para ir sacudiendo al sanchismo; Feijóo de manera más transversal y contraponiendo su condición y experiencia de funcionario eficaz y decente, intentando no dejarse nada pero sin decir nada inconveniente; Abascal poniendo énfasis en la inmigración descontrolada como origen de muchos de los problemas que nos aquejan (vivienda, inseguridad, gasto excesivo, pobreza creciente, deterioro y demora en los servicios) y en el control de esa emigración como inicio de las soluciones. La verdad es que se antoja un poco simplista, pero está claro que a muchas personas, y no precisamente de los barrios ricos, lo de la prioridad nacional y la remigración les suena mucho mejor que a los pijiprogres que se turban y se perturban con Santiago Matamoros y que, a la vez, exculpan la homofobia, el machismo, y aun el feminicidio, del islamismo radical.

Por otro lado, y acordándose del gatillazo de 2023, pareciera que antes de comenzar la campaña pasaron por la notaría para firmar un pacto de no agresión, aunque cuando después lo llevaron al registro Rajoy les puso pegas para inscribirlo. Como había buena voluntad por las dos partes lo arreglaron rápidamente, y eso que Abascal está mosqueado porque en los últimos días están volviendo al PP algunos de los votos que se habían ido marchando a Vox.

Pero es muy posible que esa devolución tenga menos que ver con la apelación al voto útil, que puso en solfa el expresidente, que con el temor a que el adelgazamiento excesivo del PP haga crecer la posibilidad de que sea el PSOE quien termine por ser el partido más votado.

Y terminamos con la campaña del PSOE y de Pedro Sánchez (last but not least). Lo cierto es que la cosa ya no venía muy clara, siguió enturbiándose con el accidente de Adamuz, y el constante chorreo de la crónica de tribunales no ha contribuido a que se aclarase. Para ponerlo aún más negro, en los mítines han reeditado las giras de la Juventud Baila, con Sánchez haciendo de Fradejas y con la postrera incorporación de Pepe Bono como el jurado Giorgio Aresu. Y, sin embargo, y a pesar de todo lo que ha caído (incluida la aparición estelar de Puigdemont), han cumplido con el objetivo de canibalizar a toda la izquierda no nacionalista y de ponerse en situación de competir el partido.

Visto lo visto, daría exactamente igual que no hicieran ninguna campaña oficial, que puede que hasta sean contraproducentes; bastaba con la oficiosa del Consejo de Ministros y con la indudable capacidad de Sánchez para excitar y elevarse sobre el ancestral e insufrible sectarismo de la izquierda española. Ahí aupado, e imponiendo lo que Paco Rossel llama el triunfo de la no verdad, ha sobrevolado la degradación de la convivencia, la corrupción, el evidente desastre de gestión y la situación fallida, que hasta sus votantes reconocen, de muchas instituciones y servicios del Estado.

Apunte final para certificar que lo que sí ha fallado en esta convocatoria electoral, ya sin ninguna esperanza de arreglo, han sido los verdaderos protagonistas: los electores, el Demos de la antigua Grecia. Una nueva y lamentable primera vez del sanchismo es que vamos a ir a votar con un censo ilegalmente manipulado y adulterado. Nuestra democracia ha sufrido una rebaja típica de Black Friday, una evidente reducción de calidad y confianza en el producto que impide tener la certeza de que Pedro Sánchez tendrá el Black Sunday que merece.