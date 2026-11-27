El próximo 29 de noviembre no estamos ante una simple elección política ni ante un movimiento más del péndulo ideológico. Estamos ante la necesidad de tomar conciencia de la situación de España y decidir qué país queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Hay muchas razones para votar a Vox el próximo 29 de noviembre. Pero, por encima de todas ellas, hay una razón principal, una razón que las reúne y les da sentido: España.

Y esta vez no podemos permitirnos el lujo de interpretar la realidad política como un simple movimiento pendular. No estamos ante una alternancia ideológica más, ni ante el habitual desplazamiento de las preferencias electorales de un extremo a otro. La situación exige algo mucho más serio: una reflexión rigurosa, honesta y responsable sobre la realidad de nuestro país.

Porque si verdaderamente nos importa nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, debemos entender que votar a Vox no puede ser una cuestión de simpatía, de enfado coyuntural o de etiquetas políticas. Es, desde mi perspectiva, una necesidad nacional.

Resulta pueril, además de intelectualmente pobre, pretender despachar cualquier argumento mediante la manida calificación de extrema derecha. Las etiquetas no resuelven los problemas, no reparan las instituciones, no construyen viviendas, no garantizan la seguridad ni defienden la unidad de España.

Y precisamente España atraviesa una situación de extraordinaria gravedad. Su deterioro institucional, político y social ha alcanzado dimensiones que comprometen principios esenciales de nuestra convivencia: la unidad nacional, la integridad territorial, la democracia, la independencia de la justicia, la libertad y la paz social.

Hay que votar a Vox porque el péndulo político lleva demasiado tiempo escorado y porque España necesita recuperar el equilibrio que ha perdido.

Hay que restablecer el equilibrio entre libertad y seguridad. No son conceptos enfrentados, sino dos pilares inseparables de cualquier Estado de derecho. La libertad no puede prosperar cuando el ciudadano vive con miedo, ni la seguridad puede convertirse en una excusa para limitar derechos. Ambas deben protegerse y garantizarse.

Hay que recuperar la competencia, la eficacia y la responsabilidad en la gestión pública. Hay que reparar y modernizar nuestras infraestructuras ferroviarias y viarias, invertir en tecnología y abandonar definitivamente la improvisación y el abandono de servicios esenciales. Un país moderno no puede permitirse que sus infraestructuras estratégicas sean víctimas de la desidia política.

Hay que afrontar de una vez por todas el gravísimo problema de la vivienda. Construir, facilitar el acceso y eliminar los obstáculos administrativos e ideológicos que impiden que miles de españoles puedan desarrollar un proyecto de vida. La vivienda necesita una verdadera política de Estado, con la misma consideración estratégica que la sanidad o la educación.

Hay que optimizar los recursos públicos, eliminar gastos superfluos e innecesarios y terminar con esa política sectaria en la que demasiadas veces la ideología se impone al sentido común. El dinero público no pertenece a los partidos ni a quienes circunstancialmente gobiernan: pertenece a los ciudadanos y debe estar al servicio de sus necesidades.

Hay que recuperar una política exterior coherente, razonable y acorde con nuestra posición geopolítica. España debe fortalecer sus vínculos con sus aliados naturales, recuperar credibilidad internacional y abandonar cualquier deriva diplomática que comprometa nuestros intereses estratégicos.

Hay que modificar aquellas leyes que convierten la legítima defensa en un auténtico galimatías jurídico. La violencia, la ejerza quien la ejerza, debe tener una respuesta proporcionada y contundente del Estado. La ocupación ilegal de viviendas no puede convertirse en una pesadilla para sus propietarios, ni el orden público puede seguir siendo rehén de los intereses y cálculos de la política.

Hay que construir unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas y suficientemente dotadas. Porque la paz no se garantiza con declaraciones grandilocuentes, sino también con capacidad de disuasión. Si quieres la paz, debes estar preparado para defenderla. La fortaleza es, en muchas ocasiones, la mejor garantía frente a quienes pretenden amenazarla.

Hay que reconocer a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los policías autonómicos y locales la consideración de profesión de riesgo allí donde corresponda, y avanzar hacia una equiparación salarial justa. Quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestra seguridad, nuestras libertades y nuestra convivencia no pueden seguir reclamando lo que debería ser un reconocimiento incuestionable.

Hay que abordar con responsabilidad y firmeza la inmigración irregular y descontrolada. Un Estado de derecho tiene la obligación de proteger sus fronteras, garantizar el cumplimiento de sus leyes y asegurar que la integración y la convivencia se desarrollen sobre principios de igualdad ante la ley. La solidaridad no puede confundirse con la ausencia de control, ni la defensa de nuestras fronteras puede presentarse como una renuncia a nuestros principios.

Hay que terminar con los proyectos secesionistas que pretenden fracturar España, con los privilegios territoriales y con las concesiones políticas que subordinan el interés general a la supervivencia de determinados gobiernos. Ninguna aspiración partidista puede estar por encima de la soberanía nacional y de la igualdad de todos los españoles.

Y hay que armonizar, revisar y optimizar el Estado de las Autonomías. No para enfrentar territorios ni para negar la riqueza de nuestra diversidad, sino para recuperar la cohesión, la igualdad y la eficacia administrativa. España debe volver a ser el espacio común de todos, el principio y el destino compartido de una nación que no puede permitirse seguir caminando hacia su fragmentación.

Porque votar a Vox es, ante todo, apostar por un proyecto de recuperación nacional.

No se trata de conceder a ningún partido un cheque en blanco. Ningún partido está por encima de la crítica ni de la exigencia ciudadana. Se trata de reconocer que España necesita un cambio profundo de rumbo, una alternativa que sitúe la nación, la libertad, la seguridad, la igualdad y el interés general por encima de cualquier conveniencia partidista.

El próximo 29 de noviembre no deberíamos preguntarnos únicamente quién nos gusta más o quién nos disgusta menos. Deberíamos preguntarnos qué necesita España, qué país queremos recuperar y qué futuro estamos dispuestos a defender. Votar no es solamente ejercer un derecho. También es asumir una responsabilidad.

Vox no tiene el bálsamo de Fierabrás, ni puede resolver por sí solo todos los problemas de España. Pero, en el actual escenario político, es la formación que está poniendo sobre la mesa buena parte de los debates que considero imprescindibles para recuperar un proyecto nacional, y la que está dando voz a una esperanza que muchos españoles se resisten a perder.

Y es que, cuando la casa común amenaza con resquebrajarse, cuando sus cimientos institucionales se debilitan y cuando quienes deberían preservarla parecen más preocupados por sus propios intereses que por su supervivencia, ya no basta con contemplar el deterioro.

Hay que tomar partido.

Hay que votar a Vox porque, por encima de cualquier sigla, de cualquier ideología y de cualquier interés político, está España. Y España no se hereda para dejarla perder: se defiende, se cuida y se entrega a las siguientes generaciones.