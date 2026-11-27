Pánico nocturno en la autopista que conecta Palma con Llucmajor (Ma-19). Un motorista puso en grave peligro tanto su vida como la del resto de usuarios al circular de manera errática y temeraria al ir presuntamente bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente.

En un vídeo grabado desde el interior de un turismo que circulaba justo detrás del protagonista se observa al conductor desplazándose de manera completamente inestable y a una velocidad anormalmente reducida para una vía rápida. A lo largo de todo el trayecto captado, el motorista mantiene encendido el intermitente izquierdo de forma ininterrumpida mientras invade de manera constante y repentina ambos carriles de la calzada.

El motorista realiza continuos zigzags y bandazos, acercándose peligrosamente tanto al quitamiedos del margen izquierdo como a la línea continua del arcén derecho, sin llegar a tomar ninguna de las salidas señalizadas.

Por si fuera poco, esta falta total de control sobre el vehículo obligó a los automóviles que transitaban por la zona, entre ellos varios taxis y turismos particulares, a frenar bruscamente, reducir su marcha y extremar las precauciones para evitar arrollarlo al intentar adelantarlo.

La gravedad de la maniobra queda reflejada en la reacción de las personas que graban la escena desde el coche que lo sigue a una distancia prudencial. A medida que el motorista pierde la verticalidad y cruza de lado a lado de la calzada mientras otros vehículos pasan a su lado, los testigos expresan su alarma ante la inminencia de un accidente. «¡Madre mía, se va a matar!», exclaman los testigos.

Por el modo de conducir, los bruscos cambios de trayectoria y la incapacidad para mantener la línea recta en un tramo recto de autopista, todo apunta a que el piloto circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes. Afortunadamente, durante los minutos que dura la grabación no se llega a producir ninguna colisión ni caída, aunque el incidente evidencia el alto riesgo al que quedaron expuestos los conductores en ese tramo de la red viaria mallorquina.