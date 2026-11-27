Eduardo Inda respondió a la enésima mención que el presidente, Pedro Sánchez, le dedica durante la presente campaña electoral, esta vez durante el debate electoral de este jueves. El jefe del Ejecutivo volvió a referirse al director de OKDIARIO, su gran némesis y obsesión, figura a la que no puede sacarse de la cabeza, y éste le respondió por la noche durante el análisis en el programa Horizonte. Inda se mostró agradecido con el presidente por su última mención, esta vez en el escenario de campanillas del debate: «Yo tengo que agradecerle lo famosos que nos está haciendo a OKDIARIO y a mí entre la gente de bien de este país».

Inda llegó a deslizar que se plantearía votar a Pedro Sánchez en las elecciones de este domingo si, claro, no existieran unos condicionantes tan sólidos como los que enumeró: «Si no fuera porque ustedes son unos corruptos de tomo y lomo, porque por su negligencia criminal han matado a 115 personas en Urda y Adamuz, por permitir la invasión de Ceuta… Le votaría en agradecimiento».

«El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el Partido Popular es comprar esa corrupción. Si no, que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular», había dicho durante el debate Pedro Sánchez, sacando de nuevo a colación a un periodista que le resulta particularmente incómodo por las informaciones que ha publicado durante los últimos años. Es ya la quinta vez en apenas unas semanas que habla de él: en La Séptima le acusó de pagar la defensa de Koldo García para difamarle a él y a su mujer, en Córdoba le llamó «testaferro del PP», en el debate a cuatro le metió en el mismo saco que Koldo y Aldama, y luego le colocó en el organigrama de RTVE.