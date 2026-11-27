Ada Colau, candidata de Frente Amplio a La Moncloa, ha pasado de decir en el debate a cuatro de este jueves que hay que meter a todos los corruptos en la cárcel a solidarizarse con Begoña: «Es un caso de lawfare y machismo». Así lo ha sentenciado tras afirmar que ella misma ha sufrido lawfare.

«Como persona que he sufrido lawfare, me solidarizo con Begoña Gómez», ha declarado Colau dirigiéndose a Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la Presidencia y esposo de la procesada. Begoña Gómez, a quien Sánchez ha metido en la campaña electoral, está imputada por tráfico de influencias y malversación. Unos delitos por los que será juzgada por un jurado popular próximamente en la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio está pendiente sólo de que se le ponga fecha.

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