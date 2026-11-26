Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que, en caso de no presidir el Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, dimitirá, dejará el acta de diputado y renunciará al aforamiento.

Feijóo ha anunciado este compromiso tras lanzar una «apuesta» a Pedro Sánchez, a quien le ha preguntado si hará lo mismo.

«¿Asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, de dejar al acta de diputado, de renunciar al aforamiento? ¿Renuncia usted? Yo sí», ha prometido, rotundo, el dirigente popular.

Sánchez no ha respondido y ha interpelado a Feijóo sobre si «reconocerá o no el resultado electoral» del domingo.

«El PSOE siempre, a lo largo de la historia democrática, ha reconocido los resultados electorales», ha asegurado el jefe del Ejecutivo, que a continuación ha reprochado las sospechas lanzadas sobre un presunto fraude electoral a través de la Ley de Nietos, el voto de los residentes en el exterior, el voto por correo o las regularizaciones de inmigrantes.

«Prueba de que lo reconozco es que le estoy diciendo que usted o yo vamos a presidir el Gobierno, ¿va a dimitir y renunciar al aforamiento ? Yo sí», ha insistido el líder del PP.