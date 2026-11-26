Feijóo avisa a Sánchez: «Tenga cuidado porque haré una auditoría de arriba a abajo de lo que ha gastado y del saqueo»
"Cuidado que viene el PP, cuidado que viene Feijóo; pues sí, tengan ustedes cuidado", dice el líder del PP
"Yo no voy a admitir la delincuencia en el gobierno ni en la administración pública", recalca Feijóo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. «Tenga cuidado porque haré una auditoría de arriba a abajo de lo que ha gastado y del saqueo», ha asegurado el presidente popular en el debate entre los cuatro candidatos de este jueves organizado por la Academia de la Televisión.
Feijóo ha respondido a la estrategia del miedo a la ultraderecha que utilizan los partidos de izquierdas: «Cuidado que viene el PP, cuidado que viene Feijóo; pues sí, tengan ustedes cuidado». «Yo no voy a admitir la delincuencia en el gobierno ni en la administración pública», ha recalcado.
El líder del PP ha asegurado que va a luchar contra la corrupción: «Voy a ir contra los corruptos, se les acabó el chollo a los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público». «Tenga cuidado también usted, señor Sánchez, porque voy a hacer una auditoría de arriba a abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles», ha asegurado. «Los españoles van a saber la verdad», ha sentenciado Feijóo.
«Que tenga cuidado también al señor Zapatero», ha subrayado en alusión al ex presidente socialista, imputado por delito fiscal y otro de contrabando. Y ha indicado: «Usted le defiende, le pide consejo, es quien le asesora». «Le ha asesorado en el debate Koldo, Abalos, Cerdán y ahora Zapatero», ha señalado el líder popular.
«No ha dicho nada de Plus Ultra, 53 millones de dinero público a la quiebra y un 1% que cobró el señor Zapatero», ha recordado el jefe de la oposición. «¿Por qué se rescató Plus Ultra y no rescató a los autónomos que le acaba de dar permisos a todo el mundo?», ha preguntado, para añadir otra cuestión: «¿Por qué se rescató la aerolínea Plus Ultra y no se rescató el AVE entre Madrid y Andalucía?».
El debate de este jueves reúne, además de a Sánchez y Feijóo, a los otros dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal, y a la de Frente Amplio, Ada Colau.