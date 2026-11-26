El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. «Tenga cuidado porque haré una auditoría de arriba a abajo de lo que ha gastado y del saqueo», ha asegurado el presidente popular en el debate entre los cuatro candidatos de este jueves organizado por la Academia de la Televisión.

Feijóo ha respondido a la estrategia del miedo a la ultraderecha que utilizan los partidos de izquierdas: «Cuidado que viene el PP, cuidado que viene Feijóo; pues sí, tengan ustedes cuidado». «Yo no voy a admitir la delincuencia en el gobierno ni en la administración pública», ha recalcado.

El líder del PP ha asegurado que va a luchar contra la corrupción: «Voy a ir contra los corruptos, se les acabó el chollo a los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público». «Tenga cuidado también usted, señor Sánchez, porque voy a hacer una auditoría de arriba a abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles», ha asegurado. «Los españoles van a saber la verdad», ha sentenciado Feijóo.

«Que tenga cuidado también al señor Zapatero», ha subrayado en alusión al ex presidente socialista, imputado por delito fiscal y otro de contrabando. Y ha indicado: «Usted le defiende, le pide consejo, es quien le asesora». «Le ha asesorado en el debate Koldo, Abalos, Cerdán y ahora Zapatero», ha señalado el líder popular.

«No ha dicho nada de Plus Ultra, 53 millones de dinero público a la quiebra y un 1% que cobró el señor Zapatero», ha recordado el jefe de la oposición. «¿Por qué se rescató Plus Ultra y no rescató a los autónomos que le acaba de dar permisos a todo el mundo?», ha preguntado, para añadir otra cuestión: «¿Por qué se rescató la aerolínea Plus Ultra y no se rescató el AVE entre Madrid y Andalucía?».

El debate de este jueves reúne, además de a Sánchez y Feijóo, a los otros dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal, y a la de Frente Amplio, Ada Colau.