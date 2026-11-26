Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau han protagonizado uno de los encontronazos del debate electoral entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno.

En el bloque sobre la vivienda, Feijóo ha espetado a la candidata del Frente Amplio: «¿Le ha pasado los apuntes el señor Sánchez?».

El líder del Partido Popular respondía así a Colau tras asegurar que «durante los últimos cuatro años de gobierno en Galicia hizo sólo 16 viviendas protegidas».

«Cuando yo llegué [a la presidencia de la Xunta de Galicia] el problema de la vivienda en Galicia era el número 16 y cuando me fui era el número 34», ha zanjado Feijóo.

El dirigente popular ha sido muy crítico con la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha arremetido especialmente contra la ocupación ilegal.

«Si el propietario tiene miedo a que le okupen la vivienda la va a retirar del mercado. ¿Sabe lo que ha subido el precio en octubre? Un 16 por ciento», ha aseverado Feijóo.

Igualmente, ha prometido que, cuando gobierne, se construirá «un millón de viviendas».

Preguntado por Colau sobre «cómo lo van a hacer», Feijóo ha avanzado que creará una vicepresidencia del Gobierno con competencias en vivienda. «Y desde luego haciendo exactamente lo contrario de lo que usted ha hecho en Barcelona», ha concluido.