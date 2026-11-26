El Consejo de Administración de RTVE, presidido por José Pablo López, ha lanzado este jueves antes de que se tratara en el propio consejo y de que los 15 consejeros votaran un comunicado de apoyo a Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1, por el expediente sancionador abierto a la periodista por la Junta Electoral Central (JEC) tras preguntarse en su programa si «la extrema derecha debe de tener cabida en la televisión pública». El comunicado se ha enviado a la plantilla de la cadena pública antes de que se tratara en el Consejo y ha trascendido públicamente.

Intxaurrondo hizo un día después de que Santiago Abascal, candidato de Vox a las elecciones del domingo, acudiera a La Revuelta y saliera vencedor del programa de David Broncano.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el comunicado de apoyo a Silvia Intxaurrondo -que ha desafiado a la JEC y ha calificado la posible sanción de «surrealista»- se ha lanzado públicamente antes de que los consejeros trataran el tema, dieran su opinión y se votara sacarlo adelante o guardarlo en un cajón.

Las fuentes consultadas señalan que posteriormente se ha tratado el tema en el consejo y el comunicado de apoyo a Silvia Intxaurrondo ha salido adelante con 10 votos a favor y 5 en contra. Entre ellos, los cuatro consejeros de RTVE propuestos por el PP. Además, el quinto consejero que ha votado en contra ha sido Miquel Calzada, propuesto por Junts.

Por tanto, no sólo no ha habido unanimidad en el comunicado de apoyo a la presentadora de TVE. Además, es la primera vez que se rompe el bloque de socios de RTVE en el consejo en una cuestión de importancia como ésta, dado que los gestores de la cadena pública han salido en tromba a defender a la periodista.

El comunicado expresa el «firme respaldo y solidaridad con la periodista Silvia Intxaurrondo» por parte del Consejo de Administración de RTVE. «Este Consejo considera que la incoación de un procedimiento sancionador individualizado contra una profesional de la información constituye una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática».

El Consejo señala en defensa de Silvia Intxaurrondo -que entrevistó al fundador de ETA Julen Madariaga en la televisión pública vasca- que la decisión de la JEC supone «una grave anomalía que atenta contra la esencia misma del oficio». «Tal y como establece de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prensa goza de un margen reforzado de protección cuando suscita debates de interés general. Sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate introduce un efecto disuasorio inaceptable y abre la puerta a la autocensura», asegura el comunicado.

Además, el Consejo anuncia que defenderá a Silvia Intxaurrondo y «prestará a la periodista toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, hasta lograr el archivo definitivo de este expediente».