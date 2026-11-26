¿Va bien internet en tu pueblo? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de cambiar la forma de comprobarlo. El 25 de noviembre explicó en su blog que ha actualizado el método de su próximo informe sobre la calidad de las telecomunicaciones en las zonas rurales.

Las mediciones sobre el terreno, en coche, deberán cubrir al menos 800 municipios, frente a los 150 que pedía el método anterior. Digi entra como cuarta red móvil analizada. Y los datos que aportan los propios usuarios desde aplicaciones pasan de un mínimo de 150.000 personas a un millón.

Esa es la parte que sale de los móviles de los usuarios. Por otro lado, la CNMC tiene desde hace un año su propio test de velocidad, gratuito y con apps para Android e iPhone.

Un test oficial y gratuito

El regulador lo lanzó el 7 de noviembre de 2025. Según su blog, la idea era sencilla: que cualquiera pudiera medir su conexión y, de paso, ayudar a conocer la calidad del acceso a internet en España.

Lo presenta como «un servicio oficial, gratuito, sin publicidad y que no revende tus datos». Se usa desde la web o desde la app Test velocidad CNMC, en Google Play y en la App Store.

En el primer año se han hecho más de 600.000 test, según el balance que publicó el 10 de noviembre. La CNMC explica que sigue las directrices del BEREC, el organismo que reúne a los reguladores europeos. El código de partida es el de la herramienta del regulador austriaco, RTR, adaptado a España.

Qué mide en tu casa

El test da la velocidad de descarga y la de subida. También la latencia, que es lo que tarda la conexión en responder. Y la tecnología con la que estás conectado: wifi, 4G o 5G.

En las capturas oficiales de la app, la pantalla de resultados añade la banda de la wifi y el canal. Además, valora la calidad de experiencia en videoconferencia, streaming y videojuegos.

Conviene saber con qué te conectas antes de sacar conclusiones. Un resultado por wifi depende también del router y de la distancia hasta él, no solo de la fibra contratada.

Comparar con tu entorno

Lo más curioso es lo que hay alrededor del resultado. La herramienta enseña las velocidades que han registrado otros operadores cerca de ti. También señala las antenas de telefonía móvil más próximas.

La CNMC lo resume como dar al ciudadano información clara para comparar su servicio con el de su entorno.

Desde marzo de 2026 tiene un mapa interactivo y estadísticas por país, provincia, municipio o código postal. En julio llegaron los datos abiertos, con 300.000 test, en su portal CNMCData. Desde entonces se pueden analizar los test cercanos y valorar la conexión.

Las apps se renovaron entre agosto y septiembre con un nuevo velocímetro y un radar de antenas.

Un asistente de IA llamado BACO

En diciembre de 2025 la CNMC presentó BACO, un asistente de inteligencia artificial. Su trabajo es explicar los resultados sin jerga técnica.

La ficha de la app ofrece además análisis con IA: diagnósticos de zona a partir de los test y las antenas móviles cercanas.

Qué cambia en el informe rural

La nueva metodología quiere ampliar la parte que aportan los usuarios, que la CNMC llama crowdsourcing. El blog no dice de qué aplicaciones saldrán esos datos ni si incluirán el test de la propia CNMC. Lo que sí indica es que esa información de los usuarios, con un mínimo de un millón, incluirá además datos de zonas sin cobertura móvil.

El informe medirá además cosas nuevas. Una es el tiempo que tarda un servidor en empezar a responder (TTFB). Otra es cuándo aparece el contenido principal de una página (LCP).

El primer informe sobre calidad en zonas rurales recogió datos de 993 municipios y de cerca de dos millones de usuarios. Según la CNMC, mostró que la brecha entre el campo y la ciudad «sigue reduciéndose», aunque quedan diferencias en algunos indicadores.

En Techy también contamos qué pueblos sin 4G podrían recibir el 5G en zonas rurales, por qué hay que cambiar la contraseña de la wifi que viene en el router y qué cambia con el fin del operador designado para el teléfono fijo.

La información procede del blog de la CNMC: «¿Ha mejorado Internet en tu pueblo? La CNMC actualiza cómo medirlo» (25 de noviembre de 2026) y «Nuestro test de velocidad cumple un año» (10 de noviembre de 2026). También de la ficha oficial de la app en la App Store.

Crédito de la imagen: CNMC.